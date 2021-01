El Govern té 48 hores per fer al·legacions a la demanda de l'UFEC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar ahir 48 hores a la Generalitat per presentar al·legacions davant la demanda presentada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) davant el tancament de les instal·lacions on es practiquen activitats amb el sostre cobert per quart cop des que va començar la pandèmia.

D'aquesta manera, el Govern té fins dilluns a les 13 hores per fer al·legacions després que el sector esportiu presentés dimarts aquesta demanda al TSJC.