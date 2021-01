Jofre Cullell obre el 2021 amb ambició: «Els Jocs Olímpics són un objectiu»

Jofre Cullell ha començat amb ambició el 2021. Un any marcat pel canvi d'equip (després de set amb Megamo ha fitxat per Primaflor Mondraker XSauce) i per les expectatives que té posades en reptes de magnitud com són el Mundial de BTT o, sobretot, la possibilitat cada vegada més real de disputar els Jocs de Tòquio a l'estiu. El corredor de Santa Coloma admet que «els Jocs Olímpics són un objectiu» i que per això està «valorant» si fa el salt aquest any a la categoria absoluta. Cullell hauria de tancar la seva etapa de sub-23, però podria avançar el canvi i intentar lluitar per figurar entre els seleccionats que competiran al Japó. «No hi ha cap plaça decidida a hores d'ara», argumenta el gironí, que farà 22 anys al març.

Abans, però, el primer repte per a Jofre Cullell arriba aquest cap de setmana a Torrelavega, amb la disputa del campionat d'Espanya de ciclocròs, on també hi serà Lucia García, de Sant Feliu de Guíxols, en la selecció catalana. El corredor de Santa Coloma competirà diumenge al matí en la seva categoria de sub-23, amb el principal objectiu de poder «agafar ritme, gaudir i fer-ho el millor possible» per les proves que vindran a continuació, com ara el Mundial d'aquesta especialitat, a Bèlgica, o la Copa del Món, ja en BTT. És en aquesta segona modalitat en la qual Cullell té dipositades les més altes expectatives, sobretot si pot aconseguir classificar-se per Tòquio i convertir-se en l'hereu de Josep Antoni Hermida, el gran biker gironí, plata a Atenes el 2004, i que va acumular cinc cites olímpiques al seu extens palmarès, entre 2000 i 2016.

«Ara competiré en un equip més estructurat per les Copes del Món, amb companys com l'australià Daniel McConnnell, i els reptes seran diversos», va explicar. Cullell es va contagiar amb la covid-19 el setembre passat i va estar prop d'un mes sense competir. Va ser baixa al Mundial d'Àustria, per exemple, i en Copes del Món. Oblidat aquell capítol les expectatives tornen a ser-hi totes. Amb Tòquio a l'horitzó.