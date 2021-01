El Barça visita Granada per provar la seva progressió

El Barça visita aquesta tarda (18.30 hores) el Nuevo Los Cármenes de Granada amb l'objectiu de confirmar la millora experimentada en les últimes jornades i sumar la seva tercera victòria consecutiva per primer cop aquesta temporada a la Lliga davant d'un rival que busca punts per seguir més a prop de la zona alta que de la baixa de la classificació.

Després de guanyar per 0-1 l'Osca i oferir la seva millor versió contra l'Athletic Club a San Mamés (2-3), els blaugranes tanquen una setmana amb tres compromisos a domicili. Si derroten els granadins, el Barça obrirà l'any 2021 per la porta gran, amb nou punts de nou possibles. Per prolongar aquesta bona ratxa, l'entrenador Ronald Koeman, tornarà a recórrer al sistema de joc 4-3-3 o la seva variant 4-2-3-1. Són dos esquemes que el tècnic ja ha refermat després del breu experiment que va fer amb el 3-5-2.

El defensa Gerard Piqué, el migcampista Sergi Roberto i els atacants Ansu Fati i Philippe Coutinho tornaran a ser baixa degut a les seves respectives lesions de llarga durada. Contra el Granada, a les seves absències també s'hi sumarà la del central Clement Lenglet, que compleix cicle d'amonestacions després de veure la cinquena targeta groga a Bilbao. Aquesta sanció reobrirà les portes de l'onze al del planter Óscar Mingueza, que formarà parella de centrals al costat de l'uruguaià Ronald Araujo, acompanyats per Sergiño Dest i Jordi Alba als laterals.

L'única incògnita al centre del camp és la titularitat de Sergio Busquets. Després de jugar els dos últims partits i a les portes de disputar, aquest dimecres, la semifinal de la Supercopa d'Espanya amb la Reial Societat, Koeman podria donar-li descans i situar Miralem Pjanic com a pivot a l'onze. Per davant del jugador bosnià, tancaran la medul·lar Frenkie de Jong i Pedri González, el millor soci d'un Messi que encapçalarà de nou la davantera amb Dembélé i Griezmann.

Per la seva banda, el Granada de Diego Martínez recupera Luis Milla, un cop el migcampista ha superat el coronavirus.