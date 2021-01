El Bàsquet Girona es refà a la pista del líder amb el seu partit més complet

El Bàsquet Girona es va regalar ahir una alegria a la pista del líder, el TAU Castelló, quan més necessitat de somriure estava. La derrota de diumenge a Fontajau contra l'Osca, venint de tres partits ajornats pel brot de coronavirus que havia afectat l'equip, no permetia ser gaire optimista. I ves per on que quan més difícils pintaven les coses, els de Carles Marco van reaccionar. El millor partit de la temporada es va traduir en una victòria de prestigi, resolta a més en una emocionant pròrroga on mai no van tremolar les cames, que permet afrontar amb una altra cara els dos partits clau de la setmana que ve, dimarts a Madrid contra el Canoe, i dissabte a casa contra l'Osca.

Rozitis i Schaftenaar van acabar sent els homes del partit. Per haver-se erigit en els màxims anotadors gironins amb 17 i 15 punts, respectivament, i per protagonitzar les tres darreres accions vitals, allà on es va certificar el triomf. L'holandès va aparèixer amb un triple que empatava el partit (82-82) a un minut del final del temps extra quan semblava que el Castelló havia fet el pas definitiu. I tot seguit el pivot letó ho va reblar amb una bona acció interior (82-84) i capturant el rebot d'un triple a la desesperada dels locals en busca de la victòria en l'últim atac. La celebració de l'equip a la banqueta i al mig de la pista, l'alegria de Carles Marco, amb els punys enlaire, ho deia tot.

El Girona, que al primer quart havia arribat a dominar de 10 (12-22 després d'un triple de Pep Busquets), va veure com en el segon quart un 8-0 tornava a posar els locals al partit (23-22). A partir d'allà, màxima igualtat. Sàbat, amb dos tirs lliures, va permetre anar al descans guanyant (42-43) i ja en l'últim quart un triple de Bas donava una diferència màxima de 6 al Palma (72-66) que el Girona va neutralitzar. Les pèrdues i els errors en el tir lliure van evitar sentenciar abans. Jónsson va fallar en l'últim atac per evitar la pròrroga (76-76) però en els cinc minuts extres ningú es va arronsar i el tercer triomf, de prestigi, es va fer real.