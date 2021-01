El jove Samuel Pinto reforça el mig del camp de l'Olot fins al final de temporada

Enllestit el pas per la Copa, amb la històrica visita de l'Osasuna al Municipal, l'Olot reprèn aquest cap de setmana l'activitat a la Lliga, on necessita revifar per abandonar les últimes posicions de la classificació. Rep demà la visita de l'Espanyol B i ho farà encara sense la seva última incorporació, que tot i això ja s'entrena a les ordres del tècnic Raúl Garrido. Es tracta de Samuel Pinto, un migcampista de caire ofensiu que signa fins al final de la present temporada i que ocupa plaça de futbolista sub23.

Acaba de rescindir el contracte que l'unia amb el filial del Mallorca i té experiència a la Segona Divisió B, categoria que va tastar el curs passat. Primer amb el Barakaldo, on va coincidir amb Juan Delgado, amb qui es retrobarà. Al conjunt basc va disputar 11 partits. L'hivern passat va canviar d'aires i va signar pel Las Rozas, on va ser titular en els vuit que va jugar, amb un gol inclòs. «He tingut bones sensacions després del primer entrenament. Vinc per ajudar l'equip a tirar amunt», declarava Pinto. El club no descarta tancar alguna altra incorporació fins al final del mercat, moviment que només es produirà si hi ha la sortida d'algun jugador de la plantilla.