Treballada victòria de l'Uni a Saragossa

L'Spar Girona ha aconseguit una nova victòria. Ho ha fet a la pista del Saragossa (76-80) en un partit molt treballat per part de l'equip entrenat per Alfred Julbe i que no han pogut sentenciar fins al final perquè unes aragoneses molt ben plantades sobre la pista han posat les coses molt difícils a les de Fontajau.

L'Uni ha tingut moments on semblava que s'escapava en el marcador, amb el 7-18 en el primer període o el 29-37 en el segon. Però les locals no s'han deixat intimidar i han arribat al descans amb un punt per sota (46-47), tot i que anteriorment s'havien aconseguit posar per sobre (46-43).

En l'últim quart les gironines han tornat a tenir un avantatge d'11 punts (62-73) que tampoc han sabut aprofitar, i han hagut de patir fins al final per segellar el triomf. Amb 76-78, Reisingerova i Elonu han errat els seus llançaments, però les locals no han sabut concretar el rebot defensiu i Chelsea Gray ha sentenciat des del tir lliure (76-80).