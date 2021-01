El Bisbal comença l'any amb un triomf necessari

El Bisbal Bàsquet va començar l'any amb un triomf contra l'AE Badalonès (80-70), en un partit en el qual els del Baix Empordà van ser dominadors durant els 40 minuts. No hi ha millor manera de començar un nou any. Guanyar i també deixar bones sensacions. I això va fer anit el bloc de Cesc Senpau. El millor matx de la temporada es va traduir en una victòria molt important, que permet afrontar amb altres sensacions els partits restants de la primera volta i tots els de la segona.

El bloc de Cesc Senpau va ser superior des de l'inici. Un parcial de 6-0 en els primers segons va evidenciar les bones sensacions que no quedaven reflectits en els resultats anteriors. D'aquesta manera, els primers deu minuts del duel van evidenciar les necessitats del bloc gironí (25-11). El segon quart, seguia la mateixa dinàmica. Un equip local sòlid en defensa i contundent en atac i un equip visitant que encara no s'havia acostat en cap moment al marcador. S'arribava al descans amb el resultat de 43-34.

A la represa, els de Badalona intentaven acostar-se al marcador amb un bon tercer període (58-48), però en el darrer quart la superioritat del Bisbal es va fer evident i va acabar sentenciant.