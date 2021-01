L'Uni sap patir per sumar un triomf treballat a Saragossa

L'Spar Girona va haver de patir de valent per sumar la quarta victòria consecutiva a la pista del Casademont Saragossa (76-80). Tot, en un partit on les locals no van posar les coses gens fàcils a l'equip dirigit per Alfred Julbe. En partits anteriors, havíem vist com el conjunt de Carlos Ramon Iglesias depenia molt de les accions de la seva jugadora estrella, la pivot de Montenegro Markeisha Gatling ?ahir amb 26 punts. Si ella no podia anotar, al seu equip se li complicava la jugada en atac. Però ahir el Saragossa va tenir minuts molt bons, amb altres jugadores fortes com la nou fitxatge Ana Cruz o la nord-americana Taylor Wurtz, que no van deixar respirar l'Uni fins al final.

De nou, el sacrifici en el rebot de María Araujo -11 rebots- i la capacitat anotadora de jugadores com Sonja Vasic -15 punts- o Frida Eldebrink -14- va ser clau per sumar un altre triomf per continuar a l'estela de Perfumerías Avenida i València.

Les de Julbe no van saber aprofitar els amplis avantatges que van tenir en la primera part per poder desmarcar-se en el marcador i afrontar un partit, relativament, tranquil. Un avantatge d'11 punts (7-18) només començar feia pensar que l'Uni tindria un duel senzill. No va ser així, ja que les aragoneses comandades per Gatling i Wurtz -les dues amb 13 punts al final dels primers 20 minuts- ho van impedir. Primer, eixugant l'avantatge de les visitants a quatre punts en l'arribar al final del primer quart (24-28). Després, quan les de Fontajau es van tornar a escapar (29-37), un parcial de 13-4 va capgirar el marcador.

Les locals s'aprovaven, els triples de Handy i Wurtz van ajustar el marcador (40-41) i una nova cistella de la nord-americana posava les aragoneses per primer cop per davant en el marcador (42-41). Fins i tot, les d'Iglesias van arribar a tenir tres punts de marge a un minut pel descans (46-43). Però les gironines van voler deixar les coses al seu lloc abans d'anar als vestidors i els tirs lliures de Labuckine i els dos primers punts d'Araujo van posar les coses al seu lloc (46-47).

A base de triples les de Fontajau van tornar a agafar avantatge (54-61). Amb ofici i fent les coses una mica millor a la pista, les de Julbe van poder escapar-se en el marcador davant un rival que estava fent les coses molt bé, però que en els següents minuts va patir un petit col·lapse en atac que va permetre a les gironines tornar a aquell màxim avantatge d'11 punts que havien aconseguit en el primer quart (62-73). Encara quedaven set minuts per jugar i el Saragossa, amb una enorme Galting dins la zona, es va tornar a posar dins el partit. 70-73 i amb encara 4 minuts per davant. Nervis per part dels dos equips. Als dos equips els costava tancar les accions ofensives (74-77).

Però semblava que les de Fontajau no volien guanyar o, almenys, no sabien concretar la victòria. Primer Chelsea Gray anotava només un tir lliure (74-78), i amb 76-78 Reisingerova primer, amb rebot ofensiu per Eldebrink, i Elonu després, amb Ana Cruz, que no va concretar el rebot, va donar l'oportunitat a Gray de sentenciar des del tir lliure (76-80).