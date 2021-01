El mal temps no impedeix les reivindicacions del sector esportiu amateur

Tot i la pluja i el fred, moltes de les mobilitzacions previstes per manifestar-se en contra de les restriccions del Govern en l'esport es van tirar endavant. L'esport ha dit prou i ahir es va voler fer notar per queixar-se de les noves mesures que impedeixen que l'esport amateur en recintes tancats pugui practicar-se, almenys, fins al pròxim dilluns 18 de gener.

La Bisbal d'Empordà -on es van reunir un centenar de persones-, Riudellots de la Selva i Santa Coloma de Farners van ser les localitats gironines on un bon grapat d'esportistes, entrenadors o aficionats van acudir al davant dels pavellons dels seus municipis per reivindicar els seus drets. La que havia de ser la concentració grossa de Girona, la de Palau, es va ajornar a causa de les condicions meteorològiques. Així, la manifestació que estava prevista per ahir davant el pavelló de Palau, es farà finalment el pròxim dissabte 16 de gener.

La plataforma Ja n'hi ha prou, impulsada per diferents entrenadors, esportistes i entitats gironines, ja ha reunit gairebé 10.000 signatures en pocs dies. Demanen que el sector esportiu sigui tractat de la mateixa forma que altres sectors. Per això, ahir es van reunir davant pavellons de tot el país per defensar que l'esport és una pràctica segura tot i la pandèmia, i que deixar sense entrenar als nens i nenes els pot perjudicar. Els infants i joves són qui més estan pagant les restriccions que porta a terme el Govern des que va començar la temporada. Des del setembre, s'han anat canviant i posant noves mesures que han impedit l'inici de gairebé totes les competicions, ara totes aturades. A més, tampoc s'ha pogut entrenar de forma continuada.

Des de l'organització declaren estar «molt contents de la resposta de la gent», perquè «hi ha molta gent que s'ha mullat per la causa». Tot això ho fan perquè «el Govern entri en raó i vulgui asseure's a parlar-ne» i que vegin que «som molts els esportistes i entitats perjudicades», sentencien.

Les concentracions ajornades ahir se celebraran el pròxim dissabte i, fins i tot, algunes localitats on ahir ja es va celebrar la mobilització afirmen que també repetiran. Tot, per acabar amb una gran concentració a Fontajau dia 23 ?si les restriccions ho permetes.