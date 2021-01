El temporal podria ajornar l'Olot-Espanyol B d'avui

El temporal Filomena està enblanquinant-ho per allà on passa. Olot no va ser menys i s'ha vist afectat. El Municipal garrotxí es va llevar ahir cobert de neu i fa que el partit d'avui contra l'Espanyol B (16.30) tingui números d'ajornar-nos. El partit es manté a la mateixa hora però no es decidirà fins avui si es juga o no.

Si es disputa, els garrotxins, que arriben a la cita en darrera posició amb nou punts confien vèncer un filial blanc-i-blau que ocupa la novena plaça amb dos punts més que ells. És per aquesta igualtat que l'entrenador Raúl Garrido avisava a la prèvia que «l'Espanyol és un rival directe com tots en aquesta compeitció. Juguen amb iun sistema clar i tenen una idea clara d'atacar i progressar amb la pilota. Sens dubte és un dels millors planters de la categoria» descrivia. Garrido que no no podrà comptar amb Aspar lesionat. A més qui podria entrar a la convocatòria amb el darrer fitxatge provinent del Mallorca B, Samuel Pinto, que podria tenir els primers minuts amb els olotins.