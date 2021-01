L'Uni rep un Al-Qázares sota mínims

Sense temps per descansar l'Spar Girona afronta aquest vespre (19.30 h) un nou compromís de la Lliga Femenina davant l'Al-Qázares. Un duel corresponent a la dotzena jornada de lliga i que es va ajornar al seu dia després que el club extremeny detectés alguns casos de coronavirus a la plantilla. El fet de tractar-se d'un partit de la primera volta farà que el tècnic visitant Jacinto Corrales no pugui comptar amb els nous fitxatges perquè no estaven inscrites el dia que s'havia de disputar el partit. Així avui no jugaran Alexis Jones, Petra Zapaltova i Fiona Odwyer, que han reforçat el conjunt extremeny després de les baixes d'Elena Corrales, Mariella Fasoula i Merve Aydin, que, òbviament, tampoc seran a Fontajau. Per tant, l'Al-Qázeres visitarà Girona sota mínims, amb poques professionals de la primera plantilla i amb la grega Eleanna Christinaki com a principal amenaça.

La suspensió de partits és un fet habitual en molts dels esports des que les lligues es van reprendre, i l'Uni encara té un altre partit pendent de competició domèstica davant l'Spar Gran Canària a Fontajau, que es va ajornar el passat 3 de gener perquè una jugadora gironina havia estat en contacte estret amb un cas positiu per covid-19. El partit contra les Canàries encara no té data ni hora establerta.

I és que en un calendari tan atapeït d'enfrontaments com el que té l'equip entrenat per Alfred Julbe és difícil trobar un forat buit. Les gironines tenen dos partits consecutius a casa, avui i divendres contra el Ciudad de La Laguna Tenerife, abans de viatjar a Schio (Itàlia) per disputar la segona i definitiva «bombolla» de la fase de grups de l'Eurolliga que començarà dimarts 19 d'aquest mes davant el Riga i acabarà el divendres 22, en el que possiblement serà el duel que ho decidirà tot contra les qui seran les amfitriones, el Familia Schio. Entremig, dijous, tocarà enfrontar-se al totopderós Ekaterinburg.

Però això ja arribarà. Avui toca centrar-se en la competició domèstica i a guanyar. Una victòria no suposaria cap salt a la classificació, però sí que serviria per seguir a l'estela de Perfumerías Avenida i València. De fet, les valencianes seran les següents rivals de les de Julbe en la lliga després de la «bombolla». Un duel al qual les gironines volen arribar amb les mateixes derrotes que ara, dues, per poder assaltar la segona posició en la seva visita a La Fonteta de Sant Lluís.

Avui, al davant, tindran un equip teòricament assequible com és l'Al-Qázares, penúltim classificat amb 5 victòries i 13 derrotes. Les extremenyes van perdre dissabte a la pista de l'Euskotren (81-69) i només han aconseguit guanyar un dels últims 6 partits. Tot i així, les de Fontajau no s'han de confiar, ni de bon tros, perquè ja hem vist que en aquesta lliga costa tancar els partits. Sense anar més lluny, dissabte, a Saragossa, les de Julbe van haver de treballar fins al final per sumar el quart triomf seguit (76-80).

Històricament, les extremenyes són un equip factible per l'Uni. Des que van tornar a la Lliga Femenina la temporada 2016-17 s'han enfrontat vuit cops i la balança sempre s'ha decantat a favor de les gironines. L'últim precedent de l'1 de març de 2020 a Fontajau va acabar 61-55 en un partit molt treballat.