El Llagostera guanya el Prat amb un gol de Pau Salvans

primera victòria del 2021. El Llagostera estrena l'any nou amb un tromf al camp del Prat gràcies a un gol de Salvans en l'últim partit de la primera volta. 1 Sergio Cortés disputant una pilota amb un jugador del Prat. F

2 El vestidor del Llagostera eufòric després de guanyar el partit al Sagnier. F

A diferència de la majoria de localitats d'Espanya i Catalunya, el temporal Filomena va passar de llarg pel Baix Llobregat. Plovia i feia força fred, però res extraordinari com per aturar un Llagostera que fa temps que demostra que lluitarà contra tots els reptes que se li plantin al davant. Ahir li va tocar ser el botxí del Prat. Un gol de Salvans al minut 42 va donar la primera victòria de l'any als blaugrana (0-1), que van saber jugar les seves cartes per deixar sense opcions a un rival competitiu que no va estar encertat en la zona de finalització. Les aturades de Marcos també van tenir-hi a veure. D'aquesta manera, l'equip d'Oriol Alsina se situa cinquè a la classificació amb 14 punts, més a prop de dalt que de baix. El tècnic alerta, però, que per més que els punts donin «oxigen» ningú pot «refiar-se'n perquè està tot molt igualat i amb una derrota pots tornar a ser a baix».

Sense la Copa pel mig i descansat de les vacances de Nadal, el Llagostera va tenir temps per preparar el matx al Prat. L'equip va seguir el guió al peu de la lletra, tot i que el conjunt local comencés dominant. A l'inici, Dubasin va estar a punt d'aprofitar una pèrdua dels de Contreras que va quedar en un no-res. Va intervenir i de quina manera Marcos, després d'un cacau de Guzmán aturat pel porter.

Amb la balança igualada, cadascú volia demostrar els seus arguments. Cortés va veure com el porter Cravitto li refusava una centrada enverinada al minut 10 i immediatament com Perone li evitava el gol traient la pilota molt a prop de la línia de gol. La igualtat era màxima amb la possessió per al Prat, però amb els blaugrana ben posicionats i atents per generar ocasions. Amb el pas dels minuts, fins i tot van aconseguir portar la batuta per la banda esquerra amb Dubasin i Genar.

El Prat va haver de fer servir el primer canvi al minut 26 per la lesió de Domi, que va marxar substituit per Figueras. Tot i el cop que això podia suposar, els locals no van abaixar els braços fins a trobar la seva ocasió més clara amb un xut creuat de Diego que va sortir llepant el pal després d'una bona acció col·lectiva. El Llagostera va replicar amb un tir de Salvans a fora. El jugador cedit per l'Espanyol va trobar el premi abans del descans per avançar el seu equip arran d'una jugada ben intencionada a l'àrea del Prat, que va acabar amb dos refusos de Craviotto i el gol inevitable en el rebot d'un d'ells.

Amb tot de cara, només calia defensar el resultat. Per més que el Prat posés les coses díficils. Al 50, el Llagostera va estar a punt d'encaixar l'empat però per sort seva Padilla no va poder rematar a boca de canó. Tampoc amb les centrades de Figueras. La primera no trobaria rematador i la segona sortiria fregant el pal. Els d'Alsina van mostrar-se molt sòlids davant la pressió local. Arran d'una bona acció personal, Pere va intentar-ho amb un xut des de la frontal a fora.

L'entrenador blaugrana va optar per donar refresc a l'equip amb els dos primers canvis. Marxaven Lucas Viale i Salvans, que va estrenar-se com a golejador, i entraven Aimar i Guiu. De seguida va fer efecte. I és que Sascha va tenir el 0-2 a les seves botes amb una rematada que va acabar als núvols. Al 74, Marcos va tornar a estar inspirat per frustrar un cop de cap d'Artigas i mantenir així la victòria blaugrana al marcador.

Com ja havia demostrat durant tot el partit, el Prat va fer un esforç final per aconseguir com a mínim un punt sense encert. Ho van provar Guzmán i Civil, però els xuts no van trobar la porteria i el Llagostera va saber resistir per acabar la primera volta d'allò més satisfet.

La propera jornada els d'Alsina encetaran la segona part del campionat al camp de l'Andorra. Els de Nacho Castro també arribaran al partit amb bones sensacions després de guanyar dissabte al Lleida (1-0). Els andorrans són quarts amb 15 punts, un més que el Llagostera.