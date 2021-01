El Canoe-Bàsquet Girona s'ajorna per tercera vegada

No hi ha manera que el partit entre el ZTE Real Canoe i el Bàsquet Girona es pugui celebrar. Fa gairebé un mes que s'havia de disputar i, de moment, li tocarà esperar de nou. Si dues vegades s'havia ajornat per casos de coronavirus, aquest cop l'ajornament és degut al temporal Filomena, que ha afectat especialment Madrid. Canoe i Bàsquet Girona s'havien de veure les cares avui i ara ho faran el proper dimarts 26 de gener (20.00). Els de Carles Marco vindran d'haver jugat sis dies abans, el 20, contra l'ICG Força Lleida (també endarrerit) i tindran el següent compromís el dia 30 a la pista del CB Almansa.