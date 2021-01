Un gol de Xumetra salva un punt contra l'Espanyol B (1-1)

Un gol de Xumetra a 20 minuts pel final ha permés a l'Olot salvar un punt en la visita de l'Espanyol B (1-1). L'equip garrotxí ha perdut una bona oportunitat per escalar posicions a la classificació de Segona B i en un final a cara o creu, i el joc trencat, ha acabat donant per bo l'empat. Quan no es pot guanyar, el millor és no perdre.

El filial de l'Espanyol s'ha avançat al minut 39 amb un gol del gironí Jofre Carreras, culminant un gran contracop per la banda dreta després d'un corner mal servit per l'Olot. Amb el marcador en contra s'ha arribat al descans. Els garrotxins han fet un pas endavant a la segona part i han buscat amb insistència l'empat. L'1-1 ha arribat al minut 71. Un intent de xilena de Juan Delgado no ha sigut reixit però darrere seu hi havia Xumetra que, de cap, ha connectat la pilota al fons de la porteria visitant. En la recta final les ocasions han anat per un i altre equip però el marcador ja no s'ha tornat a moure.

El proper partit de l'Olot serà diumenge que ve també al Municipal contra el Cornellà (16.30). Amb l'empat els garrotxins són penúltims del grup 3A de Segona B amb 10 punts en 10 partits, però a només dos de la fase intermedia que posarà en joc bitllets per a la 1a Divisió i la 2a Divisió RFEF de la temporada que ve.