Laporta: "L'ajornament de les eleccions seria molt perjudicial pel Barça"

El precandidat a la presidència del FC Barcelona Joan Laporta ha sentenciat que "l'ajornament de les eleccions seria molt perjudicial per al club" en la roda de premsa que ha fet a la seva seu electoral de la Fàbrica Moritz de Barcelona després de lliurar 10.272 signatures aquest dilluns.



Segons el seu parer els motius serien que el primer equip de futbol "no tindria mercat d'hivern, a més que encara no està aprovat el pressupost d'aquesta temporada per part de l'Assemblea i s'han de prendre decisions econòmiques de forma immediata per evitar una possible situació irreversible".



Així, Laporta ha considerat que "és molt important que el barcelonisme es mobilitzi a favor que hi hagi eleccions el 24 de gener i que no hi hagi cap intromissió per evitar la seva celebració".





????@JoanLaportaFCB: "Les eleccions s'han de celebrar. I es faran amb totes les mesures i protocols de seguretat i sanitaris que corresponguin. El barcelonisme s'ha de mobilitzar a favor de les eleccions sense cap intromissió amb intenció que se suspenguin". #ElBarçaVolVotar pic.twitter.com/iYDfYHIP48 — Estimem el Barça (@estimemelbarca) January 12, 2021

D'altra banda, ha opinat que "la comissió gestoraperquè aquestes eleccions es puguin celebrar en les condicions pertinents i fomentant la participació".En aquest sentit, el precandidat ha dit que fins i tot "hi hauria lasi fos necessari".A més, Laporta creu que el que succeeixi amb les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 24 de gener: "Considero que són universos diferents. En les primeres acostumen a votar aproximadament 4 milions de persones i en les segones al voltant de 50.000", ha argumentat.I ha posat d'exemple les decisions preses per la Generalitat durant el vot de censura contra Josep Maria Bartomeu per demostrar que és possible votar ara. "Al seu moment ja es va aprovar la celebració del vot de censura i el pic de la pandèmia estava en un nivell superior a l'actual", ha assegurat.