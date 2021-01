Laporta sobresurt entre els quatre precandidats que superen el tall

Quatre precandidats a la presidència del Barcelona, ?Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa i Emili Rousaud, van presentar a les oficines del club una xifra de signatures superior a les 2.257 necessàries per convertir-se en candidats a falta de la validació de les mateixes. Laporta va ser qui més en va aportar, amb 10.257 signatures; seguit de Víctor Font, amb 4.710; Toni Freixa, amb 2.821; i Emili Rousaud, amb 2.510.

Després d'aquest triomf parcial, Laporta va declarar que no pensa en si és «favorit o no», però va admetre que el seu equip va «amb moral vencedora i això s'ha de traduir en molts vots». A més, va considerar que tot i les restriccions sanitàries «les eleccions s'han de celebrar perquè s'han territorialitzat les seus de votació per evitar aglomeracions, i no tindria cap sentit que se suspengués la votació». I va afegir a les mateixes instal·lacions del Camp Nou: «El Barça no pot estar més temps desgovernat».

Font va anunciar els seus 4.710 avals hores abans de lliurar-los al club en un comunicat en el qual va agrair l'esforç «a totes les persones que durant aquests dies han anat a la seu o han acudit a un dels més de 200 punts de recollida». Freixa, per la seva banda, va portar 2.821 firmes la mateixa tarda en què va enviar una petició a la junta electoral per sol·licitar, entre altres coses, que tots els precandidats lliurin les seves signatures al club independentment de si han superat el tall, per no alterar «la regla general de l'anul·lació de les firmes duplicades».

A les oficines del club va explicar que «ha estat difícil», però que han aconseguit «colar-se entre les dues precandidatures que comptaven per a tothom». I va assegurar que les seves firmes són «completament netes». Rousaud, el precandidat que anirà més just en la validació dels suports, va admetre que no té «un marge gaire ampli», però confia «que tot vagi bé». Segons ell, el seu equip «ha fet un esforç extraordinari tenint en compte les circumstàncies de la pandèmia». D'altra banda, va dir que la seva candidatura està oberta «a pactes» i preveu «fins i tot possibilitat d'incorporar algun precandidat que ha quedat fora».

Jordi Farré va ser el precandidat que va lliurar més signatures entre els que no van aconseguir arribar a les 2.257. Concretament, l'impulsor legal del vot de censura contra Josep Maria Bartomeu en va aconseguir 2.087. Xavier Vilajoana (1.967 signatures), Lluís Fernández Alà, Pere Riera i Agustí Benedito tampoc van aconseguir els avals necessaris per convertir-se en candidats.