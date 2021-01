L'Olot pot fer un bon salt a la taula si és capaç de superar l'Espanyol B

La temporada de l'Olot està sent d'allò més atípica. El curs ja ho és de per si per culpa de la reestructuració de la categoria i del retard en l'inici del campionat, però pels garrotxins s'està convertint en un autèntic embolic de partits i dates. Quatre partits ha hagut d'ajornar l'Olot fins ara per culpa de casos positius de covid-19. Aquest cap de setmana passat, però, el motiu va ser un altre: la neu al Municipal, que va deixar impractible l'estadi per rebre l'Espanyol B. Els dos clubs, amb el vistiplau del Comitè de Competició, van posar-se d'acord ràpidament per jugar avui i no deixar passar gaire temps. Així, aquesta tarda (2/4 de 5), els de Raúl Garrido saltaran al terreny de joc per intentar allargar les bones sensacions dels últims partits amb un triomf que els permeti sortir de la cua de la classificació.

L'Olot arriba a la cita després d'haver quedat eliminat per l'Osasuna a la Copa del Rei (0-3) però amb una dinàmica positiva nascuda amb el triomf contra el Lleida (2-1) i allargada amb l'empat a Llagostera (1-1) i el triomf a la Copa contra el Poblense (2-1). Deia Raúl Garrido que el partit d'avui és «el més important de la temporada». L'entrenador valencià argumenta l'afirmació en base a la classificació, perquè una victòria avui permetria superar l'Espanyol B i el Prat i empatar amb el Badalona i el Cornellà a la classificació. « És una oportunitat perquè avançaríem a la classificació, estaríem més ben col·locats, i és vital. És el partit de l'any per nosaltres, ara mateix, el més important», deia. Tot i això, Garrido no vol mirar excessivament la classificació. «En aquest subgrup català no pots fer gaires càlculs. Ens hem de centrar a mantenir la línia dels últims partits, arribem bé en tots els sentits. Hem de ser un equip reconeixible, valent, intens i difícil de contrarrestar», destaca el tècnic.

L'ajornament del partit ha permès, de retruc, als olotins gaudir d'algun dia més de descans després d'haver jugat dimecres passat el duel de Copa contra l'Osasuna. En aquest sentit, Garrido només té la baixa de Lluís Aspar, lesionat, per al partit. «L'equip estarà bé i convençut de les nostres possibilitats». Pel que fa al filial blanc-i-blau, Garrido alerta de la qualitat dels seus jugadors. «Juga amb un sistema clar i la idea d'atacar i progressar a través de la pilota. Té gent jove de molt talent, és un dels millors planters de tot l'estat». Caldrà veure si el filial espanyolista pot disposar d'alguns dels jugadors que tenen presència amb el primer equip com Jofre Carreras, Max Svensson o Ricardo Pujol o si Vicente Moreno se'ls reserva per la Copa.