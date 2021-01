L'Spar Girona despatxa en menys de deu minuts un rival inexistent

L'Spar Girona va passar per sobre un dèbil Al-Qázeres ahir a Fontajau (85-37) en un partit sense història i marcat per la trista situació de les rivals, en quadre, que van començar amb només quatre professionals disponibles i que al descans van afegir a la plantilla tres júniors que venien des de Madrid després d'haver demanat ja abans poder retardar un quart d'hora el començament. No trobar pràcticament adversari no va relaxar l'Uni, que amb un 19-2 de sortida ja ho tenia tot dat i beneït abans d'acabar el primer quart (25-6). Reisingerova i Araujo, dins la pintura, i els punts de Ferrari i Vasic (18) van ser claus en un entrenament disfressat de partit oficial de Lliga.

Poc van poder fer les visitants, que arribaven amb només quatre integrants de la primera plantilla, per sorprendre l'equip d'Alfred Julbe, que va aconseguir la victòria més àmplia de la temporada. Ni l'arribada de tres jugadores a punt d'acabar el segon quart va poder arreglar el desgavell de l'Al-Qázeres. Des de l'inici es va veure que les jugadores gironines volien treure's el partit de sobre i centrar-se en el de divendres contra el Ciudad de La Laguna de Tenerife o la bombolla de Schio de la setmana vinent.

La tasca ofensiva va ser majúscula. Reisingerova i Araújo no van tenir rivals a dins (l'Uni va capturar 45 rebots, doblant gairebé els 26 de les extremenyes). Només en algun moment del segon quart l'Al-Qázeres va ser capaç de maquillar el resultat després d'encadenar tres triples. L'experiència i la serenor de Vasic van donar a l'Uni Girona allò que necessitava. El partit no s'havia de tornar boig, i amb la sèrbia a pista les jugades es van cuinar més a foc lent per certificar ja al descans un avantatge impossible per a les visitants (50-24).

Els dos darrers quarts van ser de pur tràmit. Ofensivament es va baixar el ritme on la puntuació favorable va minvar. En tota la segona part l'Al-Qázeres va fer 13 punts, amb la qual cosa pràcticament ja està tot dit. L'Uni mai va aixecar el peu. Van seguir igual d'eficients i concentrades. Disputat i guanyat un enfrontament més del calendari atapeït que atravessa l'equip d'Alfred Julbe, és moment per centrar-se al cent per cent en el partit de divendres, un altre cop a casa, contra La Laguna, ja a les portes d'una cita amb majúscula, el retorn de l'Eurolliga, a Schio.