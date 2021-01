Més que una victòria per al Banyoles en un duel directe

No era un partit més el de diumenge al migdia al Miquel Morató. El Banyoles rebia el Sants en el duel entre penúltim i cuer de la categoria. Qualsevol pas en fals podria ser letal per als de Pitu Batlle, que, en una temporada plena d'entrebancs de tota mena, intenten mantenir el cap fora de l'aigua amb els recursos que tenen. El 0-1 de penal del visitant Ot, ja a la segona part, posava les coses molt coll amunt per als banyolins. Tanmateix, noranta minuts al camp nou de Banyoles són molt llargs. Conscients de la importància dels punts, els del Pla de l'Estany ni de bon tros van abaixar els braços i van continuar intentant-ho malgrat el cop del 0-1. El premi va arribar al límit del temps reglamentari amb un gol de Venzal de cap que igualava el marcador (1-1).

L'alegria no es va acabar aquí, perquè els banyolins no en tenien prou. Momo, que debutava, va tenir dues clares ocasions en l'afegit abans que, en el darrer segon del sis minuts de temps de descompte, els banyolins van culminar la remuntada amb una diana de Sala. El 2-1 va fer desbordar l'eufòria entre els jugadors locals i un petit grup d'aficionats que veia el partit de darrere d'una tanca. Amb el triomf, el Banyoles suma 7 punts i demà recupera l'ajornat contra el Vilassar.