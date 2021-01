Mor als 76 anys l'històric del bàsquet gironí Àngel Brea

Dol en el món del bàsquet gironí. L'històric Àngel Brea ha mort als 76 anys, després d'una vida dedicada al món del bàsquet amb diversos càrrecs, des de jugador, entrenador i formador, però també dirigent. Era el pare de l'exbase del Valvi Albert Brea.

Àngel Brea va entrenar el CREFF a la Primera divisió femenina entre les temporades 1971/72 i 1974/75, assolint la millor classificació històrica amb un quart lloc, empatades amb el Celta, el curs 1973/74. Abans havia dirigit el Domeny i, posteriorment, va entrenar el Farners i d'altres equips de la província. A finals dels 70 va dirigir el Sant Josep, on hi havia jugadors com Carles Davesa. Més endavant també va entrenar els júniors del club i ja a finals dels vuitanta, en l'època Valvi, va tenir a les seves ordres jugadors com Ribas, Puig i Espinosa, que acabarien fent el salt a l'ACB. Amb la conversió en CB Girona després de l'ascens, Àngel Brea també acabaria fent funcions de coordinador de tots els equips base. Va tenir, en aquest sentit, un destacat paper en el salt del bàsquet gironí masculí a la màxima categoria.

Brea també va ser president del Col·legi d'Entrenadors i va destacar per ser un autèntic formador de jugadors a Girona, i també amb un vincle amb La Salle, on van estudiar els seus fills Albert i Tomàs.