El comitè organitzador del Mundial d'Handbol, que comença demà a Egipte, decidia aquest passat cap de setmana que no hi haurà públic a les graderies dels estadis on es jugaran els partits com a mesura per evitar la propagació del coronavirus.

En una reunió, el primer ministre egipci, Mustafa Madbuli, al costat del ministre de Joventut egipci, Ashraf Sobhy, i el president del comitè organitzador, Hassan Mostafa, van decidir conjuntament amb els altres responsables de l'esdeveniment que «no es permetrà l'entrada de públic a les seus», segons un comunicat de l'organització del Mundial.

El campionat, que serà a porta tancada, es desenvoluparà en quatre pavellons diferents i serà la primera vegada que comptarà amb 32 seleccions, a diferència de les 24 habituals. Espanya, entrenada pel sarrianenc Jordi Ribera, ve de signar un setè lloc el 2019 a Alemanya i Dinamarca.