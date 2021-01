Amb l'energia de l'últim triomf com a aval

Després de la victòria, agònica i amb una gran dosi d'èpica de diumenge passat contra el Sants (2-1), el Banyoles torna a escena aquest vespre a Vilassar de Mar per posar-se al dia amb el calendari. Els de Pitu Batlle visiten el Municipal Xevi Ramon (20.00) amb la intenció d'aprofitar l'impuls de confiança del darrer partit per aconseguir un bon resultat. Tornar amb quelcom de positiu avui de terres maresmenques suposaria, per als banyolins, acostar-se una mica al grup d'equips de la zona que tenen 12 punts. Batlle no podrà comptar amb els lesionats Sala, Toni Güell, Quimo, Gispert i Jam Balde.

«Ens juguem les garrofes contra els equips de baix. Teníem quatre partits contra Figueres, Sants, Vilassar i Horta en quinze dies i de moment hem sumat 4 punts», destaca Batlle. El tècnic recorda que un bon resultat avui a Vilassar faria que l'equip se situés «molt a prop de la zona mitjana. «Passaríem de ser gairebé últims fa deu dies a estar molt a prop del grup d'equips que tenen 12 punts». Batlle confia que avui aprofiti «l'energia» que els va donar la manera de guanyar el Sants diumenge passat.

Batlle subratlla també l'aportació dels dos últims fitxatges, Momo i Èric Pimentel. «Hem guanyat presència ofensiva i això fa que siguem més forts, perquè defensivament encaixem pocs gols», deia. En aquest sentit, el tècnic alt-empordanès assenyala que els dos nous jugadors banyolins tenen «experiència» i han «d'ajudar-nos a trobar els gols que ens falten per poder estar en les posicions de la zona tranquil·la de la classificació».