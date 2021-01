El Banyoles escull Kiku Parcerisas com a nou entrenador

El Banyoles ha fet oficial el fitxatge de Kiku Parcerisas com a nou entrenador del primer equip, després de la destitució ahir de Pitu Batlle, motivada per la derrota al camp del Vilassar de Mar per 1 a 0.

El maresmenc, de 29 anys, arriba procedent del departament d'scouting del juvenil del Girona, i té experiència com a tècnic a categories Juvenil Nacional i Cadet Divisió d'Honor al futbol base del Mataró, la Grama, Mollet i Sant Andreu.

Parcerisas arriba amb Gerard Batlle, que farà les funcions de segon entrenador i analista i el saltenc Marc Comamala com a preparador físic. Batlle ha estat segon entrenador de l'equip femení de l'Espanyol i preparador de porters del Llagostera. Per la seva banda, Comamala ha estat preparador físic del Palamós, del Club Handbol Bordils i del Club d'Hoquei Palafrugell. A més, també és preparador físic i fisioterapeuta del pilot de Fòrmula E Sergio Sette Camara.