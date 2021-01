El GEiEG presenta el llibre del Centenari a la Casa de Cultura

La Casa de Cultura ha acollit aquest vespre la presentació del llibre "El GEiEG i Girona. Girona i el GEiEG", dirigit per Joaquim Nadal, i que és la crònica dels 100 anys d'història de l'entitat i el seu arrelament a la ciutat. En un acte amb l'aforament molt restringit per les mesures de prevenció pel coronavirus, el president del GEiEG, Francesc Cayuela, ha assegurat que l'obra "és la primera història global" de l'entitat. "Feia temps que teníem ganes de tenir la nostra història i vam pensar que el Centenari era una bona ocasió", ha subratllat.

Nadal ha dirigit un ampli grup de treball format per Lluís-Esteve Casellas, Josep Clara, Josep Maria Fonalleras i Rosa Maria Gil. El director de l'obra ha recalcat els vincles del club amb la ciutat de Girona durant aquests 100 anys malgrat el temor d'expresidents com Salvador Martí, que lamentaven que el fet de no dur en la denominació el nom de la ciutat els podia fer perdre arrelament. "Hem fet un llibre d'història, explicant la dimensió social del Grup", ha dit Nadal. L'alcadessa de Girona, Marta Madrenas, i el diputat d'Esports de la Diputació, Jordi Masquef, també han assistit a l'acte.