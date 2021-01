Laporta, Font i Freixa, proclamats candidats a la presidència del Barça

La Junta Electoral del FC Barcelona ha proclamat Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa com a candidats a les eleccions a la presidència de l'entitat, previstes pel 24 de gener.

Laporta, el que més signatures va presentar (10.272), és també el que més ha aconseguit que siguin validades (9.625), per davant de Víctor Font, que n'ha aconseguit 4.431 de les 4.713 que va presentar, i de Toni Freixa, que ha vist com 2.634 signatures són vàlides de les 2.822 presentades.

Així ho ha anunciat en un comunicat la Junta Electoral, reunida aquest dijous a l'Auditori 1899 del Camp Nou i formada per Xavier Guixeres, com a president, Jordi Aranda, Antonio G. Bermúdez, Josep M Balart, Jesús Valdés i Josep Maria Mir, com a secretari.

Durant el període de validació de signatures, el soci Emili Rousaud ha anunciat la seva decisió de retirar-se del procés electoral. Pel camí també han quedat Jordi Farré, Lluís Fernández Alà, Agustí Benedito, Xavier Vilajoana i Pere Riera.

A falta d'una reunió prevista per demà divendres (12:00 hores) amb els diferents departaments de la Generalitat per determinar si finalment es duen a terme els comicis, inicialment aquest 15 de gener començarà la campanya electoral, que culminarà amb la jornada de votacions del diumenge 24.