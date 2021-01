Els penals salven un Barça que sobreviu a l'absència de Messi

El Barça també sobreviu a l´absència de Leo Messi. El conjunt blaugrana es va classificar anit per la final de la Supercopa d´Espanya i ho va fer sense el davanter argentí, qui tot i viatjar a Còrdova finalment no va entrar a la convocatòria. El passat dissabte, a Granada, va ser substituït després de notar unes molèsties i Ronald Koeman no el va poder fer servir per enfrontar-se a la Reial Societat en una semifinal que va allargar-se més enllà dels 120 minuts i que es va acabar decidint des del punt de penal. El Barça va ser allà més resolutiu i va afavorir-se de l'efectivitat del seu porter, Ter Stegen, que va aturar dos llançaments. Si els 90 minuts reglamentaris van acabar amb empat en el marcador, el 2-3 dels penals va ser favorable al conjunt català, que jugarà la final d'aquest torneig contra el vencedor del partit que avui disputaran el Reial Madrid i l'Athletic Club.

Sense Messi a l'onze i tampoc a la banqueta producte dels seus problemes físics, Ronald Koeman va optar per una davantera formada per Dembélé, Griezmann i Martin Braithwaite però no va ser cap dels tres futbolistes ofensius els que van aconseguir obrir la llauna poc abans del descans. El Barça es va avançar en el marcador al minut 39 gràcies a un gol de Frenkie de Jong, qui també va veure porteria en el duel de Lliga que va enfrontar a tots dos mateixos equips al Camp Nou i que va acabar amb victòria ajustada pels de casa (2-1), unes setmanes enrere. El resultat favorable li va durar ben poc a l'equip de Koeman, que va veure com la Reial Societat empatava a l'inici de la segona meitat gràcies a un gol marcat des del punt de penal per Oyarzabal. L'àrbitre, Martínez Munuera, va assenyalar que De Jong havia tocat la pilota amb les mans dins la seva pròpia àrea.

Amb la balança de nou equilibrada, un i altre equip van anar acumulant arribades però l'1-1 ja no es va moure, pel que el partit va marxar cap a la pròrroga. Allà Dembélé va gaudir d'una bona ocasió per marcar però l'oportunitat més clara la va tenir Januzakj, que va enviar un xut de falta a la fusta quan el duel ja moria. Els penals eren inevitables i va ser allà on el Barça se'n va sortir millor. Ter Stegen va començar aturant el llançament de Bautista, mentre que De Jong va xutar el seu al pal. De nou, Ter Stegen va ser decisiu i va rebutjar el xut d'Oyarzabal, mentre que Dembélé avançava el Barça, que es posaria encara més per davant quan Willian José va enviar la pilota al pal i Pjanic superava Remiro. Tot encara no estava decidit perquè Merino va aconseguir marcar i Griezmann va dirigir l'esfèrica als núvols. Riqui Puig, amb molta sang freda, va transformar el penal decisiu.