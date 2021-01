Dia clau per a les eleccions del Barça

La celebració de les eleccions del Barça continua sense estar gens clara per culpa de la pandèmia. Ahir mateix, la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, anunciava que avui es produirà una reunió tècnica entre el seu departament i el FC Barcelona per abordar si poden celebrar-se les eleccions a la presidència de club, previstes per al 24 de gener. Vergés, això sí, va avançar que serà el Barça qui tingui l'última paraula.

«És el FC Barcelona el que haurà de prendre la decisió», va assegurar. «Demà (per avui) hi ha una reunió tècnica amb el Barça per tractar aquest tema i en la qual Salut explicarà el mateix que explica a tot arreu, la situació epidemiològica actual i la que ens podem trobar la setmana que ve», indicava.

Pel que fa a les eleccions, la Junta Electoral va proclamar Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa candidats a les eleccions a la presidència de l'entitat. Laporta, el que més signatures va presentar (10.272), és també el que més n'ha aconseguit validar (9.625), per davant de Víctor Font, que n'ha aconseguit 4.431 de les 4.713 que va presentar, i de Toni Freixa, que ha vist com 2.634 signatures són vàlides de les 2.822 presentades.

D'altra banda, Emili Rousaud, que dimecres a la nit va retirar la seva precandidatura, assegurava ahir que Toni Freixa li havia ofert formar part de la seva candidatura amb el càrrec de vicepresident. Per la seva banda, Freixa desmentia aquesta afirmació. Rousaud va treure a la llum uns missatges amb Freixa. «La proposta es manté?», li preguntava Rousaud a Freixa, que li va respondre: «Jo mai et deixaré a l'estacada».