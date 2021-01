Les eleccions del Barça, ajornades al 7 de març

No hi ha hagut sorpreses i les eleccions del Barça s'han suspès el mateix dia en què s'ajornaven les catalanes. El guió fixava que la sort d'unes estava lligada a les de les altres. I, per més que hi hagués qui es resistís a postergar la cita amb les urnes, al final els nuvolots que ja se cernien des de principis de la setmana han acabat obligant a suspendre totes dues consultes, allargant la interinitat de Pere Aragonès i Carles Tusquets en el càrrec. Mentre que els comicis al Parlament es posterguen al 30 de maig, si la covid ho permet, els culers votaran el 7 de març.

El Barça assumia ja de bon matí que l'ajornament de les eleccions era inevitable i treballa en alternatives per a poder posar urnes al més aviat possible. En la reunió entre representants del club, el Procicat i la Secretaria General de l'Esport no s'ha autoritzat cap salconduit especial per als socis, amb el que només podrien participar els que visquin en un dels cinc punts habilitats pel club a Catalunya. El confinament municipal impediria, per exemple, que els veïns de L'Hospitalet poguessin travessar el carrer Riera Blanca per a anar al Camp Nou. A la cita amb el Govern sí que s'ha plantejat la modificació de la Llei de l'Esport perquè es pugui activar el vot per correu, que no està recollit en els estatuts blaugranes. Una opció que ja va plantejar Tusquets al novembre quan va convocar les eleccions però que no havia activat en tot aquest temps, malgrat que els indicadors ja amenaçaven la tempesta que s'ha deslligat, empantanant una mica més la delicada situació del club.

"El club ha constatat la impossibilitat de celebrar les eleccions en la data prevista a causa de les restriccions de mobilitat decretades pel Govern en l'actual context de pandèmia, per la qual cosa la data de les eleccions s'haurà de retardar", han explicat la Generalitat i Barça en un comunicat conjunt. Tusquets, acompanyat del CEO del club (Oscar Grau) i del Síndic del club (Joan Manuel Trayter), ha proposat la modificació de la legislació esportiva perquè es pugui votar en una nova data, opció que els representants governamentals s'han compromès a estudiar. La Generalitat ha descartat fer excepcions en el confinament municipal "donada l'elevada mobilitat que això suposaria".

La gestora va fixar cinc punts de votació a Catalunya (Camp Nou-Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa i Lleida) i cinc més a Madrid, València, Sevilla, Palma i Andorra. Sense excepcions per a poder trencar el confinament municipal, la meitat dels 110.000 socis es quedarien sense votar tret que l'entitat habilités més urnes en la resta del territori català. Dels 95.298 que havien de votar en la seu de Barcelona, només la meitat (46.740) estan empadronats en la capital catalana.

Després de la trobada al matí amb la Generalitat, Tusquets s'ha reunit amb els tres candidats per a decidir definitivament què fer, ja que el Barça, com a entitat privada, té potestat per a prendre la seva pròpia decisió. Joan Laporta no volia sentir parlar de postergar la cita amb les urnes, "No és el virus, és la màfia #DictaduraFCB", ha tuitat Josep-Ignasi Macià, membre de la candidatura laportista. Víctor Font i Toni Freixa s'han mostrat partidaris de posposar-les si no es pot garantir el dret de participació i la seguretat sanitària dels socis. Finalment la interinitat del Barça, sense president des de la dimissió a l'octubre de Bartomeu i amb una gestora el mandat de la qual acabava el 28 de gener, es mantindrà com a mínim fins al 7 març, deixant al club en fora de joc, amb carpetes urgents com el mercat d'hivern i els problemes de liquiditat.