Mor el pilot francès Pierre Cherpin després de cinc dies en coma

El pilot de motos francès Pierre Cherpin, de 52 anys, ha mort quan era traslladat amb avió sanitari de Gidda a França, segons informa l'organització del Ral·li Dakar.

"Durant el seu trasllat amb avió medicalitzat, Pierre Cherpin va morir el 14 de gener a conseqüència de les ferides que va sofrir en la seva caiguda durant la setena etapa. La caravana del Dakar trasllada les seves condolences a la seva família, parents i amics", va anunciar el Dakar.

Cherpin estava en coma induït des de la setena etapa després de sofrir un traumatisme al cap, del qual va ser operat. El contratemps es va produir en el quilòmetre 178 de la jornada -primera part de l'etapa marató- i va ser socorregut per altres pilots abans de ser traslladat a un hospital de Sakaka (l'Aràbia Saudita).

Els metges -relaten els organitzadors- el van trobar inconscient i, ja a l'hospital, van comprovar que el pilot francès presentava un greu traumatisme cranial amb pèrdua de consciència, per la qual cosa va ser operat d'urgència al departament de neurocirurgia.

Des de l'accident, esdevingut el 10 de gener, Cherpin es trobava en coma induït. Durant els últims dies la seva condició va romandre estable, revela el comunicat del Dakar. De Sakaka va ser traslladat a Gidda, i des d'aquest últim hospital estava sent traslladat a Lilla (França) quan li va sobrevenir la mort.

"Apassionat dels espais oberts, Pierre Cherpin estava participant en el seu quart Dakar. La seva primera participació data de 2009, quan el ral·li es va disputar per primera vegada a Sud-amèrica. Estava inscrit en la categoria de pilots sense assistència i va tornar el 2012 en aquesta. Les dues vegades va acabar la carrera. El 2015 va competir per tercera vegada encara que no va acabar per avaria mecànica", van informar els organitzadors.

"Sis anys després, el 2021 -afegeixen-, tornava a la mateixa categoria, portat per la curiositat de descobrir un nou continent. Després de la sisena etapa ocupava el lloc 77 en la classificació general". Cherpin, asseguren, no tenia més ambició que viure aventures sense preocupar-se del podi. "Soc un amateur. No vull guanyar, sinó descobrir paisatges que d'una altra forma mai tindria l'oportunitat de contemplar. Tusso és excitant: pilotar la moto, viure la teva passió, conèixer-te a tu mateix", comentava el pilot.

La mort de Cherpin es produeix un any després que el portuguès Paulo Gonçalves, de 40 anys, també pilot d'Hero, corregués la mateixa sort, també en la setena etapa de l'edició número 42 del ral·li, que discorria entre Riad i Wadi Al Dawasir (l'Aràbia Saudita). El portuguès participava per tretzena vegada en el ral·li més dur del món, i per primera vegada el feia amb la marca índia de motos Hero, després d'haver competit abans amb la japonesa Profunda, amb la qual en 2015 va quedar segon del Dakar, el millor resultat de la seva carrera.