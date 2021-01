Salamero aparca els sentiments

En l'estrena d'aquesta atípica temporada 2020-21, Javi Salamero va tastar el gust de la derrota, per primera vegada a la seva carrera esportiva, contra el Girona. El Figueres va caure amb claredat davant un filial blanc-i-vermell que va conquerir Vilatenim (0-3). Va ser una derrota dolorosa per als alt-empordanesos, que amb el pas de les jornades no acaben de trobar el camí per acostar-se a la part alta de la classificació. Diumenge (12.00), el Figueres mirarà de donar la sorpresa a Riudarenes. Serà un derbi gironí amb ple de jugadors que han vestit les dues samarretes i han compartit vestidor i on no hi faltarà la rivalitat.

Una rivalitat que serà a la gespa perquè per a Salamero, el derbi «no serà més especial que el que vam jugar el Figueres contra el Banyoles fa uns dies». El tècnic, exdirector esportiu i exentrenador dels de Montilivi (hi va viure els ascensos a Segona B, des de la banqueta, i a Segona A, des del despatx) deixa de banda qualsevol sentimentalisme i se centra únicament en el partit. «L'únic que m'amoïna són els tres punts. Vull guanyar. És un derbi gironí, sí, però ens hi juguem molt. Som en el camí correcte i no podem permetre-nos més ensopegades», diu. Salamero recorda que malgrat ser, ara mateix, més lluny de dalt que de baix, el Figueres encara té un partit pendent, contra el Sant Andreu ajornat al seu dia per casos de positius per covid-19 a la plantilla barcelonina. «És difícil fer una valoració de la classificació perquè el número de partits és molt irregular encara. Cal deixar de banda la taula fins les últimes cinc jornades», destaca.

Pel que fa al partit de diumenge, Salamero llença moltes floretes al filial gironí, al qual considera «el millor equip» de la categoria i el veu com «clar favorit en el derbi». «Ara mateix està per sobre de tots a la competició. Parteixen com a clars favorits a guanyar els tres punts. Estan en un nivell d'excel·lència que costa de veure en un equip tan jove», destaca.

El Figueres fa cinc jornades que no coneix la derrota en les quals ha sumat 9 punts de 15 possibles. El Girona B, per la seva banda, és segon a un punt del líder Sant Andreu, però amb un partit més que els andreuencs. Els d'Àxel Vizuete van deixar escapar dos punts el cap de setmana passat a Riudarenes contra un Cerdanyola del Vallès en inferioritat numèrica (0-0).

L'actual tècnic figuerenc ha estat una figura important al Girona dels últims anys i, de ben segur, que li resultarà especial enfrontar-s'hi, encara que sigui el filial. En aquest sentit, la derrota a Vilatenim del passat setembre va ser tot just la primera de Salamero contra el Girona. Fins llavors, mai havia sortit perdedor de cap duel davant els blanc-i-vermells, ja fos el primer equip o el filial, ni com a entrenador ni tampoc de jugador. A les banquetes, l'idil·li de Salamero contra el Girona va començar a Segona A, quan el lloretenc va visitar Montilivi com a entrenador del Sabadell (13-14) i en va esgarrapar un 1-1. Contra el filial, Salamero tampoc va sortir perdedor quan era entrenador del P alamós amb qui va també va empatar (0-0) el curs 18-19. Com a futbolista, Salamero també va obtenir sempre bons resultats contra el Girona, amb el Vilobí (3-1 i 1-1) i amb el Premià (0-0 i 1-1), a Tercera Divisió.