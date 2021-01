El Dakar corona Benavides i confirma Peterhansel

Punt i final al Dakar 2021. Exhultant per a l'argentí Kevin Benavides, guanyador en motos. Un dia més a l'oficina pel francès Stéphane Peterhansel, vencedor una vegada més en cotxes. I amarg al mateix temps per la mort de Pierre Cherpin, de 52 anys, que perdia la vida quan era traslladat en avió sanitari de Yeda fins a França. Últim dia per fer valoracions, per celebrar. I per corroborar que el paper del Team Rieju i el FN Speed Team, amb seus a Figueres i Llagostera, respectivament, no ha sigut gens dolent.

Rieju ha col·locat dos dels seus pilots en el top 20 de la classificació general en motos. Joan Pedrero ha acabat quinzè mentre que Oriol Mena ho ha fet en el setzè lloc. Per la seva banda, el debutant Marc Calmet tancava la seva primera aventura al Dakar en el lloc 34. FN Speed tampoc ha desentonat, ni de bon tros. Amb presència a quatre categories, l'equip ha col·locat Jaume Betriu en la dotzena posició de la general en motos, on Tosha Shareina ha sigut tretzè. En SSV, l'arbucienc Gael Queralt ha tancat la seva participació dissetè, acompanyat de Juan El Pato Silva.

Stéphane Peterhansel és tota una llegenda i ahir sumava el seu catorzè títol, mentre que Carlos Sainz, vencedor de l'última etapa, es conformava amb la tercera plaça final. Una mica més avall s'havia de mirar per trobar Isidre Esteve i el seu copilot, el calongí Txema Villalobos. Acaben en el lloc número 28 al volant del seu Toyota Hilux Overdrive. El de Kevin Benavides ha sigut l'altre gran nom propi, liderant la prova amb la seva moto per davant el nord-americà Ricky Brabec.