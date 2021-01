L'Uni juga amb foc i ha d'esperar els darrers cinc minuts per no cremar-se

Segurament devia fer una mica de mandra ahir posar-s'hi. Amb el cap més a la bombolla de l'Eurolliga de la setmana que ve, i venint de l'entrenament contra l'Al-Qázeres de dilluns, l'Spar Girona va patir més del compte per superar el Tenerife. Jugant a batzegades, i durant molts minuts per sota al marcador, les d'Alfred Julbe no van trencar el partit fins als darrers cinc minuts quan un parell de triples d'Eldebrink i Palau va ensorrar les aspiracions de les canàries de conquerir Fontajau. La feina estava feta.

L'Uni va trigar a posar-s'hi. El Tenerife, que també té bombolla d'Eurocup la setmana entrant, va aprofitar-ho per ensenyar que no havia vingut de passeig i de seguida va mostrar-se més intens i posat en el partit. Les canàries van començar amb un 0-4 que va servir per mig despertar l'Uni. Un triple de Vasic i el poder sota el cèrcol de Reisingerova va servir per capgirar la truita amb parcial de 9-0 per situar-se (9-7). Tot i això, l'equilibri va ser la tònica d'una primera part en què a les de Julbe els va costar molt dur el ritme del partit i van arribar a anar 6 punts per sota (25-31). Aquest màxim desavantatge va servir per esperonar les locals que van decidir que volien arribar a la mitja part guanyant i, amb un parcial de 8-0, van anar-se'n als vestidors 33-31.

L'Uni va allargar el descans uns minuts més a la pista i va encaixar un parcial de 0-10 (33-41). El temps mor t de Julbe va servir perquè les gironines, com aquell qui no vol la cosa, apugessin la intensitat defensiva i aconseguissin respondre amb un 9-0 que tornava a posar-les per davant (42-41). Tot i això, l'Uni no acabava de fer el pas per trencar el partit i anar-se'n definivitament al marcador. L'últim quart s'encetaria amb un inquietant 46-46. Un triple d'Eldebrink (54-51) semblava obrir forat en el millor moment, però en va caler un altre de Palau per confirmar que el Tenerife havia abaixat els braços i llençava la tovallola. Les gironines acabarien imposant-se per 63-54, en el màxim avantatge de tot el partit per les locals.

Amb la feina feta, l'Spar encara ja la bombolla on la setmana que ve s'enfrontarà al Riga (dimarts), Schio i Ekaterinburg a terres italianes. El partit de Lliga Femenina contra el València, previst pel pròxim cap de setmana ha quedat ajornat.