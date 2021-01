El moviment «Ja n'hi ha prou» reivindica a Fontajau el retorn de la pràctica esportiva

Aquest mati el Pavelló de Fontajau ha sigut la seu d'una nova manifestació del moviment sorgit a les xarxes 'Ja n'hi ha prou'. Entre les desenes d'assistents, que han aclamat la tornada a la pràctica esportiva, sobretot al bàsquet, s'hi ha pogut observar el delegat de la Federació Gironina de Bàsquet Xavier Santaló. "No entenem les restriccions que s'han instaurar des de les institucions. Les estadístiques diuen que el món de l'esport no és perillós", ha assegurat. De fet, les dades expliciten que 9 de cada 10 contagis per la Covid-19 es produeixen en àmbits familiars.

Santaló creu que aquestes mesures "afecten en diversos àmbits als nens i nenes esportistes. Per un cantó en l'aspecte físic i per l'altre en el mental. Cal afegir que en determinades edats costa molt que tornin a enganxar-se a la pràctica esportiva". La reivindicació duta a terme a Fontajau no ha sigut l'única produïda pel moviment 'Ja n'hi ha prou'. Les localitats gironines de L'Escala, Palamós i Lloret de Mar també han estat seu de manifestacions.