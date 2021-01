La necessitat de millorar els números a Fontajau

Perquè els objectius arribin, les victòries són imprescindibles. Guanyar a fora mai és fàcil i per això mateix, lligar alegries a casa esdevé gairebé una obligació per a qualsevol equip. També pel Bàsquet Girona, que fins ara no s'ha mostrat gens sòlid a Fontajau, on no se n'acaba de sortir. L'equip té ganes de millorar les prestacions com a local. Només ha sigut capaç de guanyar el Múrcia (75-63), a banda de relliscar davant l'Alacant (77-83), Castelló (72-74), Almansa (78-89) i Palma (80-83). Tombar el Levitec Osca és ara mateix la prioritat per l'equip que dirigeix Carles Marco. El tècnic té assumit que Fontajau s'ha de convertir d'una vegada per totes en un fortí. «Hem d'intentar competir millor del que ho estem fent a casa. Hem de ser molt més durs».

A l'espera d'anar recuperant partits que han quedat pel camí, arreplegar victòries durant aquest mes de gener pot arreglar la situació d'un Bàsquet Girona que, novè, és penúltim del seu grup, però que ve de guanyar a la pista del Castelló (82-84) i té ganes d'allargar aquesta inèrcia positiva. «Hem hagut de tornar a afrontar una setmana estranya, però ens anem adaptant, com està passant al llarg de la temporada», diu Marco, recordant que el matx amb el Canoe que s'havia de disputar el dimarts es tornava a ajornar. I de l'Osca, ho té clar. «Allà ens van guanyar (90-84) i vam veure que és un equip que juga bé, corre, és agressiu. Si no igualem en intensitat aquesta mena de rivals, tindrem poques opcions de guanyar».