La defensa guia una nova victòria

Aquest és el camí a seguir. El Bàsquet Girona ha deixat de ser aquell equip irregular de principi de curs per ser un conjunt sòlid i agressiu que intimida els rivals. Per primer cop que els de Fontajau guanyen dos partits consecutius aquesta temporada després de completar uns 40 minuts notables davant un Osca (67-50) que no va tenir res a fer davant un equip intens en defensa. Sí, és cert, ofensivament potser no estaven del tot encertats tot i que trobaven bones posicions de tir i això, segurament, els va impedir tancar el partit més aviat. Però el triomf es va forjar, principalment des del darrere, on els Carles Marcon van estar molt atents en el rebot. No van deixar que els aragonesos poguessin anotar amb facilitat i van desactivar el seu joc interior, on Ramon Vilà li va costar Déu i ajuda anotar. A més, els visitants no van tenir segones oportunitats, mentre que els gironins també van estar molt atents en el rebot ofensiu i gràcies en això van tenir l'ocasió per anar obrint forat en el marcador.

El d'ahir va ser un treball coral, de tot l'equip –amb un parell de minuts per al jove gironí Adrià Moncanut inclosos. Molt encertat des dels primers compassos des del triple –Jonsson, Sàbat i Logan- i també en el joc interior amb Rozitis, cosa que va fer que els gironins agafessin un primer avantatge (13-6) en un inici elèctric de partit, amb bona circulació de pilota per part dels dos equips, però amb un equip local molt més intens en defensa. Les faltes en atac de Schaftenaar i Faye i algunes imprecisions van penalitzar al conjunt de Carles Marco que, això sí, seguia fent una gran defensa que no va permetre en cap moment capgirar el marcador al conjunt aragonès (17-12). I és que els locals ho lluitaven tot. Una defensa a tota pista que donava els seus fruits i molt atents en el rebot ofensiu, dos en una mateixa jugada que va acabar amb una cistella de Rozitis (19-14), per tancar el primer període amb un avantatge de sis punts (20-14).

Una diferència que es va anar ampliant en el segon període. Just començar, es va incrementar fins als 10 punts (24-14). Tampoc van aparèixer els fantasmes del passat i els locals no es van espantar quan els aragonesos, amb una petita embranzida, van retallar distàncies (26-22) perquè seguidament van tornar a augmentar el plus en defensa i van trobar bones opcions per anotar, tornant boig el rival. Un inspirat Logan en les acaballes del segon període va fer agafar un màxim avantatge d'11 punts per arribar amb un còmode avantatge al descans (35-24).

Els dos equips van començar amb moltes imprecisions el tercer quart. El Bàsquet Girona, com en gairebé totes les ocasions, trobava bones opcions de tir, però no estava encertat. En canvi, l'Osca no podia trobar aquests espais en atac i, tot i que la seva circulació de pilota era bona, els gironins seguien fent una forta defensa. Passats set minuts de la represa, el marcador continuava sent baix (40-31), i amb aquests nou punts d'avantatge es va entrar en els últims 10 minuts (44-35).

Un parcial de 9-0 (54-35) va deixar sentenciat el duel. Els de Marco seguien imperials en defensa, amb un parell de taps inclosos, i recuperaven les bones sensacions en el llançament. Aquest avantatge de 19 punts va fer relaxar una mica el conjunt local, que ja havia fet la feina, i va poder afrontar els últims minuts amb relativa tranquil·litat, sense que tampoc el rival pogués retallar. I ara toca pensar amb el duel que els enfrontarà dimecres davant el Força Lleida (18.45), que pot acabar de confirmar aquesta línia ascendent, tant necessària, del conjunt gironí.

