L'Olot comença la segona volta obligat a transformar el bon futbol en resultats

A partir d'avui, l'Olot ha de posar els punts sobre les is. Coincidint amb l'estrena de la segona volta, l'equip de Raúl Garrido ha de poder treure suc a la seva lluita per tal de salvar la categoria i seguir donant guerra com a mínim a la nova 2a RFEF. L'empat en el duel ajornat per la borrasca Filomena contra l'Espanyol B amb un gol de Xumetra després d'un cop visitant donava una empenta als garrotxins, que tot i això no acaben de fer el salt definitiu. Aquesta tarda han de fer-ho bo rebent el Cornellà al Municipal (16.30 h). Els del Baix Llobregat van comunicar ahir que hi ha un positiu per covid-19 a la seva plantilla, però la RFEF va desestimar ajornar el duel.

També creu que ha arribat l'hora Raúl Garrido: «És importantíssim començar la segona volta amb resultats i sensacions positives. Estem en una línia ascendent però ho hem de reflectir en els resultats. El Cornellà és un equip competitiu i difícil, però tenim la il·lusió, la responsabilitat i la confiança de l'últim tram de competició». El tècnic, que només tindrà el dubte d'Alan Baró, espera que la confirmació del bon moment arribi amb els tres punts. «És un partit que pot marcar tendència, portem temps amb la intenció d'aconseguir la victòria per donar-li la volta. Hem estat a prop diverses vegades i és un bon moment per tornar a competir i agafar aquesta línia. Estem començant a tenir brots verds però han de ser flors ben boniques».

En aquest sentit, el Cornellà és vuitè amb 12 punts -dos més que els olotins, que són penúltims. «Del Cornellà sempre has d'esperar un partit difícil, jugaran contra el Barça a la Copa del Rei perquè han eliminat l'Atlético de Madrid. Venen de jugar tres play-off consecutius, això ja parla del nivell d'aquest equip. Al marge de dinàmiques i ratxes, m'espero un partit molt complicat», alertava Garrido que no es confia de la situació a la Lliga. Sobretot, després que els de Guillermo Romo donessin la campanada a la Copa eliminant l'Atlètic i es classifiquessin als setzens de final. En conseqüència, dijous vinent s'enfrontaran contra el Barça.

«L'objectiu principal és aturar els gols encaixats, sempre hem estat un equip de moltes porteries a zero i és el que fa ens fa competitius. És un punt a millorar, ho estem fent globalment però no podem ser l'equip més golejat. Hem d'aplanar aquesta corba», afegia l'entrenador, satisfet i orgullós pels seus 100 partits al club.