L'Osasuna elimina l'Espanyol de la Copa en mitja hora

L'Osasuna ha eliminat l'Espanyol de la Copa del Rei en marcar dos gols en mitja hora a l'RCDE Stadium aprofitant errors puntuals de l'amfitrió i mostrant una efectivitat de cara a porteria i una solidesa defensiva molt superior a la d'una grisa versió del quadre català.



L'Osasuna s'ha avançat en el minut 9 al RCDE Stadium amb un gol de Javi Martínez, que ha signat una fuetada precisa i imparable per al porter Oier. Una pèrdua al centre del camp de David López ha propiciat l'atac del rival i ha posat el partit cap amunt per a l'amfitrió.



El quadre blanc-i-blau ha intentat reaccionar, però la defensa navarresa s'ha mostrat molt sòlida. I en atac, l'Osasuna no perdonava. Aprofitant un error local en servei de córner assajat, ha llançat una contra que ha rematat Barja a la mitja hora del partit. El xoc estava ja molt desdibuixat al descans.



L'entrenador local, Vicente Moreno, ha donat entrada a Raúl de Tomás, Embarba i Darder, tres canvis clarament ofensius per intentar remuntar el pols. No obstant això, fins a l'entrada de Nico Melamed l'Espanyol no ha creat una mica de perill a l'àrea de Juan Pérez. Osasuna, per la seva banda, seguia insistint amb assiduïtat.



Arassate ha trigat a moure la banqueta, encara que no tenia cap motiu per fer-ho. L'equip navarrès ha dominat amb claredat i en cap moment, més enllà de detalls al final del xoc, ha vist perillar el seu avantatge. L'avís més clar ha estat una falta de Raúl de Tomás que ha acabat al pal en el minut 88.



Osasuna, d'aquesta forma, segueix avançant amb pas ferm fins als vuitens de final de la Copa del Rei, mentre que l'Espanyol rubrica un dels seus pitjors partits i està obligat a centrar-se en LaLiga.