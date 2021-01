Segon cap de setmana amb mobilitzacions de l'esport base i amateur

Dia si dia també el món de l'esport està mostrant el seu malestar respecte a les restriccions dutes a terme per la Generalitat. La gota que ha fet vessar el got va ser l'ampliació de les noves mesures que feien tencar les instal·lacions esportives cobertes una setmana més, fins al 24 de gener. Des de la setmana passada la plataforma Ja n'hi ha prou està exhibint el seu malestar amb les mesures i ja suma 11.300 adhesions.

Ahir es va anar més enllà després de convocar més de 70 mobilitzacions arreu de Catalunya per reivindicar la tornada a la pràctica esportiva. A Girona el Pavelló de Fontajau va ser el punt on desenes de persones s'hi van aplegar per dir la seva. Entre aquesta descontenta gent del món de l'esport s'hi va poder observar el delegat gironí de la Federació Catalana de Bàsquet Xavier Santaló. «Esportivament parlant no entenc les mesures i restriccions que s'han dut a terme», comentava, afegint que: «Les estadístiques estan dient que nou de cada deu persones positives per la covid-19 es contagien a casa envoltats dels seus familiars. Això vol dir que ni el 10% de la gent que ha agafat aquesta malaltia ho ha fet entrenant-se o competint».

De fet, les diferents institucions esportives encara es pregunten per què no poden entrenar o competir. Fins i tot, veuen amb escepticisme que es pugui tornar a competir. Santaló es mostra optimista sobre això i exposa una possible fórmula per reprendre les respectives Lligues. «El que s'hauria de fer és crear una bombolla com s'està fent a l'Eurolliga femenina de bàsquet. Per exemple que en un cap de setmana es pugui decidir la competició». Malgrat aquest optimisme, Santaló també es va mostrar preocupat pel que fa a l'aspecte físic i psicològic de les nenes i nens que practiquen l'activitat física. «Hi ha molta desmotivació entre els més menuts. Estan cansats de jugar entre el mateix equip, volen competir. A més, estem preveient que hi haurà dèficit per quan es torni a jugar i molts infants que no voldran tornar a fer esport». Lloret de Mar, l'Escala i Palamós també van ser altres seus de la demarcació gironina que van acollir les respectives manifestacions. L'allargament de les restriccions farà que la manifestació unificada a Fontajau del proper dia 23 s'hagi d'ajornar.