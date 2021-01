El tercer quart condemna el GEIEG Uni contra el líder

El GEIEG Uni no pot fer front al líder, el Barça CBS, i cau (35-72) en un partit on en els dos primers períodes li van plantar cara. El desencís arribaria a partir del tercer quart quan les gironines van pagar el desencert ofensiu amb tan sols tres punts anotats per dinou de les blaugranes.

Les coses li estaven anant rodades al GEIEG Uni en aquest principi de 2021. Dues victòries en dues jornades era el balanç amb el qual arribaven les jugadores entrenades per Joan Pau Torralba ahir per rebre el Barça CBS. Seguir amb la dinàmica de victòries es preveia complicat ja que les blaugranes sumen amb triomfs tots els seus partits. Però per què no donar la cara contra les clares candidates a l'ascens? Si no hagués sigut per un mal tercer quart on les gironines van pagar molt car la mala tasca ofensiva amb tres punts, s'hagués pogut seguir fent com en els dos anteriors períodes. En el primer, les locals van acabar el primer perdent de 10 punts. El segon va anar millor on van poder igualar les barcelonines amb un parcial de 14 a 14. El darrer va ser de tràmit fent ampliar l'avantatge i posant el 35-72 final. Aquesta desfeta fa que les grupistes continuïn desenes amb un balanç de 4-11.