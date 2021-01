Espanya pateix per guanyar el primer partit

La selecció espanyola va guanyar el seu primer partit en el Mundial que se celebra a Egipte després de superar Polònia (26-27) en un duel molt ajustat. Un triomf que deixa el conjunt entrenat pel sarrianenc Jordi Ribera com a líder en solitari del grup B després que en l'alte partit entre Tunísia i Brasil acabés en empat (32-32).

Espanya necessitava guanyar els polonesos després del seu empat en el debut davant Brasil divendres. I, com ja va passar en el primer duel, va arribar guanyar de cinc gols en l'inici de la segona meitat (12-17). Però va perdre aquest avantatge i, fins i tot, es va veure com el combinat polonès capgirava el marcador (20-19). Tot i així, els de Jordi Ribera van saber jugar millor els minuts decisius, sobretot en defensa, per aconseguir dos punts vitals abans de tancar la primera fase de competició, demà mateix, davant Tunísia.