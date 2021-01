Un gol matiner de Pepu Soler tenyeix el derbi gironí de blanc-i-blau

Una acció inicial que ho decideix tot. Ja pots intentar-ho, fer un pas endavant o els canvis que facin falta perquè el resultat ja estava encarrilat des del minut u a favor del Figueres. La veritat és que l'equip de Javi Salamero ahir va fer un esforç titànic en defensa davant el Girona B per endur-se el derbi gironí de Tercera gràcies a un gol matiner de Pepu Soler (0-1). Els figuerencs van haver de protegir ben aviat el resultat al marcador i mantenir l'ordre al darrere, sense renunciar a l'atac quan se'ls presentés l'oportunitat. En conseqüència, Monjonell va cometre un penal sobre Granero a la mitja hora de joc. El pitxitxi blanc-i-blau va ser l'encarregat d'intentar transformar-lo però el porter Jona va endevinar-li el xut. Tot i la injecció de moral que això podia suposar per als gironins, els d'Axel Vizuete van mantenir-se espessos per generar ocasions. No va ser fins a la segona part que van arribar les més clares, malgrat que la manca d'encert i Andrés els acabarien condemnant.

D'aquesta manera, els blanc-i-vermells deixen escapar les dues primeres places de la classificació, mentre que els figuerencs certifiquen el pas endavant situant-se sisens amb 15 punts. I això que ahir van plantar-se a Riudarenes amb nombroses baixes destacades que obrien la porta als debutants Granero -cedit pel Girona i que va estrenar-se directament a l'onze titular després de lesionar-se a l'estiu- i Pau Baró.

L'àrbitre tot just anunciava l'inici del partit, quan al Figueres ja saltaven d'alegria. En una acció de murri, Pepu Soler va obrir la llauna al primer minut després de rebre una assistència de Treviño. Les coses no podien posar-se més de cara per als figuerencs. Tot al contrari per al filial gironí, obligat a treure's la son de les orelles. Pau Víctor va provar sort amb un xut llunyà que no va agafar desprevingut Andrés per aturar-lo. El mitjapunta insistia amb arribades a l'àrea, però no trobava ningú que rematés les seves passades. Per la seva part, el Figueres no renunciava a res. Sense descuidar-se ni un segon de l'ordre tàctic, els de Salamero van trepitjar l'àrea blanc-i-vermella. Un xut ras de Pol Gómez va sortir llepant el pal i al 33 tindrien una oportunitat d'or per ampliar l'avantatge al marcador. Pepu Soler va provar fortuna xutant un penal que Monjonell va cometre sobre Granero i Jona va aturar.

A la represa, el Girona B va buscar el revulsiu fent entrar Suleiman i Turmo per Gonpi i Àlex Sala. Les seves intencions van quedar més clares per buscar l'empat, però se seguia sense encert. Al 64, Coto va centrar un córner trobant a Maureta dins l'àrea. El seu cop de cap va acabar directe a les mans de Jona. Els gironins van replicar amb una acció calcada. Aquest cop era Dan qui rematava amb el cap i veia com la pilota sortia llepant el pal. Sense èxit, els de Vizuete van començar a desquiciar-se i a intentar-ho més amb el cor que amb el cap. Pau Víctor va tenir l'empat al temps afegit però l'esfèrica va sortir fora.