L'Olot perd dos punts al 90 contra el Cornellà

Amb 15 jugadors del primer equip, el Cornellà arribava al Municipal d'Olot després de detectar un positiu a la seva plantilla. Tot i això, el partit s'havia de disputar. Per la seva banda, els garrotxins presentaven Aspar com a principal novetat a l'equip, que acabava de sortir d'una lesió i que es va posicionar a l'eix de la defensa per les respectives absències d'Alan Baró i Mas.

La guàrdia olotina va tenir un inici de partit tranquil i desitjat, però anava resolent molt bé les ocasions del Cornellà. Primer rebutjant un perillós xut de Gila i poc després tancant amb cadenat l'àrea per evitar l'actuació de Ballesté. La defensa verda presentava més fisures i patia amb el joc de combinació, però també amb el directe. I és que els homes de Raúl Garrido saben combinar les dues tipologies de joc. Xumetra i Delgado van posar a prova el porter Juanma en diverses ocasions i van estar ben a prop de fer pujar alguna diana al marcador. Els seguidors del mur, ple com ja és habitual, ho lamentaven. El duet atacant de l'Olot ho anava provant i va ser al 32 quan va tenir les més clares de la primera part. El valencià va rebre una centrada que va pentinar Aspar al mig de l'àrea visitant, tot i que només calia acabar-la de rematar, no va poder finalitzar correctament.

A la següent jugada, Xumetra amb la testa va enviar la pilota al pal. Ja a punt d'acabar la primera part, per fi, es va moure el marcador. Va ser al 41 quan Gila va foradar la portaria de Ballesté amb un potent xut des de la curta distància. El partit semblava complicar-se per l'Olot, però Delgado aprofitaria una centrada de Soler per firmar l'empat a 1. El guió de la primera part es repetiria a la segona. L'Olot es va bolcar al camp del Cornellà buscant sorprendre al contraatac. Eloi Amagat i Del Campo movien la batuta del joc dels garrotxins, sobretot cercant que els davanters juguessin per davant de la defensa per buscar l'arribada des de la segona línia. El que ho va intentar més cops va ser Soler, primer amb un xut que va sortir fora de l'Estadi i un minut després amb un xut que va topar amb el braç de Dorca, situat a l'àrea. L'àrbitre va xiular penal. Xumetra va ser l'encarregat de transformar-lo amb un potent xut a la dreta de Juanma que tot i tocar la pilota no va poder evitar el gol.

Ara sí, s'obria un nou guió al Municipal. Els de Garrido, obligats a defensar l'avantatge, cedien terreny al Cornellà que per primera vegada podia cuinar una jugada a camp rival. Tot i això, l'Olot no va patir excessivament, o almenys com és habitual en aquesta categoria. Els vermells encara tenien la possessió i aprofitaven els carrils per seguir fent-se presents. Va ser llavors quan Eloi Amagat va fer un pas endavant, adoptant el paper de fals 9 i acompanyant Salinas, que va substituir Delgado, i Moha, que va entrar per Xumetra.

A poc a poc, el Cornellà cada vegada incidia més a l'àrea rival, apurant els últims minuts del duel. El cert és que ho van intentar de totes les maneres i al final van ser capaços de trobar la recompensa. Eloi Amagat va errar una passada a Dorca que va filtrar una pilota a l'àrea de l'Olot va fer que Escoruela cometés penal a l'últim minut. Agus Medina, amb molta sang freda, va enganyar Ballesté amb un xut al centre de la porteria. A l'afegit, l'Olot va tenir opcions de tornar-se a avançar al marcador amb dues faltes que ni Barnils amb un potent xut ni Amagat amb una mala centrada van topar amb la xarxa de la porteria del Cornellà. Sense temps a més, el col·legiat va decretar el final del duel i els garrotxins lamentaven perdre els tres punts d'una manera tant cruel.

La sensació final va ser que l'Olot va deixar escapar l'oportunitat de fer un salt endavant a la classificació, que, tot i que no deixa la part baixa de la taula, no es pot aproximar tant com voldria a una zona més còmode abans de rebre el cap setmana que ve al FC Barcelona. El duel català serà diumenge a dos quarts de set a la Ciutat Esportiva Johan Cruyff.