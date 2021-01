El PSG confirma el seu interès per fitxar Messi

«Els grans jugadors com Messi sempre seran a la llista del PSG». Més contundent no ha pogut ser Leonardo, el director esportiu del conjunt parisenc, un dels grans aspirants, junt amb el Manchester City, a fitxar l'estrella argentina a partir del 30 de juny. Messi queda lliure i se'n pot anar on vulgui. A més, gratis.

I a París té, com va dir l'executiu, «una cadira reservada» per si Messi vol tornar a jugar amb Neymar. Si depèn del brasiler, no hi ha cap dubte. «L'any que ve segur que jugo amb Messi», ja havia advertit l'exdavanter del Barça el mes de desembre passat.

I el PSG es prepara per al retrobament. «Però ara no és el moment de parlar o somiar amb això», ha precisat després Leonardo en una entrevista amb 'France Football', que apareixerà aquest dimarts en la seva edició setmanal. Tot i que la intenció del club francès és reunir a París Messi i Neymar, les estrelles que va tenir el Barça durant quatre anys.

«Estem asseguts a la taula de tots els que segueixen aquest assumpte de prop», ha indicat Leonardo. Bé, en realitat no estem asseguts, però la nostra cadira està reservada en cas que...». I no ha volgut ni acabar la frase perquè, com ell mateix ha recordat, «quatre mesos en el futbol són una eternitat, sobretot en aquesta època».

Quatre mesos en què Messi ha de prendre una decisió sobre el seu futur. Si és que no l'ha pres ja. De moment, l'argentí va dir que esperaria fins a final de temporada per saber si manté la seva voluntat d'abandonar el Barça, com va expressar a través d'un burofax l'estiu passat. O si ha trobat, en canvi, estímuls nous per prolongar el seu contracte, pendent, a més, com està de qui sigui el nou president del club.

Sobre el futur de Neymar i Mbappé, Leonardo no ha estat tan clar. «Jo espero que ells estiguin convençuts que el PSG és un bon lloc actualment per a un jugador d'alt nivell i ambiciós», ha remarcat el director esportiu del club parisenc. «Es quedaran els que realment vulguin quedar-se», ha dit mentre admetia que tenia «bones sensacions» per garantir la continuïtat de les dues estrelles.