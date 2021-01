El Barça presentarà al·legacions per Messi

El Barça va tornar ahir de terres andaluses amb la decepció de veure com perdia la Supercopa d'Espanya a la pròrroga contra l'Athletic Club (2-3). El tècnic Ronald Koeman ha donat dos dies de descans a la plantilla, que no tornaran a entrenar-se fins demà, abans d'encarar dijous el partit de Copa del Rei al camp del Cornellà (21.00). El club blaugrana ha decidit presentar al·legacions per la targeta vermella que va veure Leo Messi a l'últim minut del partit contra l'Ahtletic. El Barça confia que el Comitè de Competició estimi les al·legacions i la sanció a l'astre argentí sigui la mínima. En aquest sentit, tot sembla indicar que Messi serà castigat amb dos partits. El Barça vol fer constar que Messi, fins diumenge, mai havia estat expulsat i que l'acció va ser conseqüència d'una topada amb Asier Villalibre, sense intenció d'agredir sinó de treure's de sobre el marcatge del jugador rival.

Mentrestant, l'Athletic Club va rebre el reconeixement de l'Ajuntament de Bilbao i de la Diputació Foral de Biscaia, en dos actes celebrats a porta tancada, pel títol. El primer homenatge es va produir només aterrar a Bilbao al migdia en fer sonar les sirenes els camions de les dotacions de bombers de l'aeroport de Loiu quan els jugadors van baixar per les escaletes de l'avió. La comitiva blanc-i-vermella formada pel president, Aitor Elizegi; el vicepresident, Mikel Martínez; l'entrenador, Marcelino García; José Ángel Iribar, ambaixador del club, i els cinc capitans: Muniain, De Marcos, Mikel Balenziaga, Iñaki Williams i Raúl García es va desplaçar després cap a l'Ajuntament. Després de saludar a distància a les diverses desenes d'aficionats que s'havien donat cita enfront de l'edifici consistorial, engalanat amb una bandera blanc-i-vermella en la qual es podia llegir ´Txapeldunak' (campions), tots, amb Muniain portant el trofeu, van ser rebuts en la primera planta per l'alcalde, Juan Mari Aburto.

Messi i el PSG

D'altra banda, el directiu del PSG, Leonardo Araujo va revelar que Messi és a la llista de possibles fitxatges del club francès. «Estem asseguts a la taula de tots els que segueixen aquest assumpte de prop. La nostra cadira està reservada en cas que...», deia.