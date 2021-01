Dos partits de sanció a Messi

La jutgessa de Competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha imposat dos partits de sanció al davanter argentí del Barcelona Leo Messi per la seva expulsió en la final de la Supercopa d'Espanya contra l'Athletic de Bilbao.

Messi va rebre una targeta vermella per primera vegada com a jugador del Barcelona en el minut 120 del partit després que el col·legiat Jesús Gil Manzano revisés l'acció en el vídeo d'una agressió sense pilota al jugador de l'Athletic Asier Villalibre.

L'àrbitre va reflectir en l'acta que li va mostrar la vermella per copejar un contrari amb el braç fent ús de força excessiva estant la pilota en joc però no a distància de ser jugat.