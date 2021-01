L'Spar Girona comença la segona bombolla de l'Eurolliga amb un triomf contundent (82-52)

L'Spar Girona ja duu tres victòries a l'Eurolliga després d'obrir aquesta tarda la segona bombolla a Schio amb un convincent i valuós triomf davant del Riga (82-52). L'equip d'Alfred Julbe no ha donat opció a les letones. A partir de la defensa, sobretot en el primer i el tercer quart, i de l'encert en el tir en el darrer, quan ja estava el partit sentenciat, han sigut claus. També l'aportació espectacular de María Araújo, defensant, anotant i rebotejant, i de Chelsea Gray. L'Uni ha deixat el rival amb només 6 i 12 punts anotats en el primer i tercer quart. El Riga ha estat molt desencertat durant tot el partit, i les seves principals jugadores, com Laksa o Thomas, pràcticament no han aparegut més enllà d'una tímida reacció poc abans del descans (35-28). En el tercer quart l'Spar Girona ha trencat el partit amb un 22-12 de parcial, per deixar el duel gairebé enllestit (57-40). I si no ho estava, els dos triples seguits que han obert el darrer parcial d'Eldebrink i Ferrari, l'han tancat definitivament (63-40). A partir d'aquí no hi ha hagut més història. L'Uni ha acabat retrobant la seva millor versió ofensiva, millorant molt en el triple, i el Riga ha aixecat la bandera blanca sense arguments per reaccionar. A un minut per acabar l'Spar guanyava de 30 (82-52), la màxima diferència, que s'ha mantingut fins al final.

A Fontajau, en la primer bombolla, el joc anàrquic del Riga va posar molts problemes a l'Uni. Les gironines van estar a punt de tenir un ensurt però al final van poder salvar el triomf per dos punts. Julbe ja havia avisat que era vital guanyar el partit d'avui contra el Riga i no pensar encara en la "final" contra l'Schio, on hi haurà el segon lloc del grup, i el bitllet per a quarts, en joc. La lliçó estava ben apresa i l'equip gironí no ha fallat. En el primer quart només ha faltat una mica més de domini del rebot defensiu i més encert en atac, però la defensa i les errades del rival han permés anar clarament per davant (14-6). En el segon quart el Riga ha fent un intent de reacció amb un parcial de 0-8 però ha quedat en això, en intent. Dominant de set al descans (35-28), l'equip de Julbe no ha donat opció al rival i ha acabat sumant un triomf plàcid que deixa l'equip en una posició òptima per competir divendres amb l'Schio per un lloc a quarts. L'Uni en pot fer prou amb una derrota per menys de quatre punts per classificar-se.

Màximes anotadores: Araujo (19), Gray (15), Eldebrink (12) i Ferrari (11)