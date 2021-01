El missatge de l'afició de l'Uni a les jugadores abans de l'Eurolliga

L'Spar Girona està al davant d'una oportunitat única per seguir fent història. L'equip d'Alfred Julbe enceta aquesta tarda a Schio contra el Riga (17 h) la segona bombolla de l'Eurolliga amb la classificació per a quarts en joc i, tot i la distància, l'afició gironina no ha volgut quedar-ne al marge. El grup d'animació de l'Uni, GirUNIns, ha fet arribar un vídeo a les jugadores per donar-los suport.





"Estimat equip, fa molt que no ens trobem. Des de l'octubre del 2020... Passem per davant de Fontajau amb recança, us hem vist per televisió, us hem seguit per premsa i xarxes, ens hem sentit orgulloses de vosaltres... No dubteu ni un moment que hi som!". Aquest és part del missatge de l'afició, que ja va haver de perdre's la primera bombolla de l'Eurolliga a Fontajau a causa de les restriccions del Procicat.