Parcerisas: «Hi ha una bona base i estic convençut que ens en sortirem»

Kiku Parcerisas no va poder fer bona la dita «d'entrenador nou, victòria segura» en l'estrena a la banqueta del Banyoles. El nou tècnic del conjunt del Pla de l'Estany va debutar diumenge amb un empat sense gols al Miquel Coromina contra un rival directe com l'Horta (0-0). Un resultat que, sense ser bo, no és dolent del tot per a Parcerisas. «El resultat és positiu perquè l'Horta és un superequip. A més a més, nosaltres veníem de jugar tres partits en una setmana, teníem vuit absències i molts jugadors van haver de jugar els tres partits seguits», deia.

L'etapa que enceta al Banyoles és la primera de Parcerisas com a entrenador d'un equip sènior. El de Santa Eulàlia de Ronçana, de 30 anys, havia dirigit fins ara en futbol formatiu el Mataró, la Grama, el Mollet o el Sant Andreu, entre altres, a Lliga Nacional juvenil i Divisió d'Honor cadet. El vallesà fins dijous passat treballava a l'àrea esportiva del Girona com a vistaire del filial i del juvenil A. «Amb 30 anys, que em donin l'oportunitat a Tercera és molt interessant i sentia que l'havia d'agafar», explica Parcerisas que confessa que tot es va desencadenar després de la derrota de l'equip dimecres a Vilassar de Mar (1-0), que va provocar la destitució de Pitu Batlle. «Teníem bona relació amb en Marc Lladó (director esportiu). Em va trucar i ens vam posar d'acord ben de pressa», revela. En aquest sentit, Parcerisas confessa que «ha après molt» durant l'etapa de scout i està molt agraït al Girona però volia entrenar. «Al final, jo em sento entrenador i si surt una proposta de Tercera, l'havia d'agafar».

Parcerisas coneix a la perfecció la plantilla del Banyoles perquè, com a vistaire que feia el seguiment dels rivals del Girona B, ha vist «pràcticament tots els partits» d'aquesta temporada. En aquest sentit, el vallesà considera que el Banyoles té una «bona base» per aconseguir la salvació. «Confiem molt en la plantilla i estem convençuts que ens podem sortir. La segona part que vam fer contra l'Horta ens ha de permetre créixer. La gent està molt predisposada», diu. A més a més, l'equip no té partit aquest cap de setmana perquè descansa i això anirà bé al tècnic per «sobretot recuperar jugadors». Parcerisas ja podrà comptar d'aquí a quinze dies contra el Peralada amb Roura, Pau Ribas, Quimo i potser fins i tot Turon. El tècnic no descarta un darrer moviment abans no es tanqui el mercat el 31 de gener.