El Bàsquet Girona vol allargar el bon moment contra el Lleida en l'adeu de Dani Garcia

Malgrat que el Bàsquet Girona ha guanyat els dos últims partits de Lliga, a la pista del líder TAU Castelló i contra l'Osca, Carles Marco no s'atreveix a assegurar que l'equip viu el millor moment de la temporada. És exigent al màxim i sap que l'equip té encara més recorregut. «Espero que no sigui el millor moment del curs i que cada setmana estiguem una mica millor», diu. La progressió del Bàsquet Girona es posarà a prova altre cop aquest tarda a Fontajau contra el l'ICG Força Lleida (3/4 de 7, Esport3). El derbi es va ajornar al seu dia al desembre per casos positius de covid-19; el mateix motiu que farà que, altra vegada, el duel contra el ZTE Canoe, fixat per dimarts que ve, s'hagi hagut de posposar. El partit contra els madrilenys s'ha hagut d'ajornar ja quatre vegades, tres per casos de coronavirus i un altre per les nevades del temporal Filomena. Ara els dos equips hauran de posar-se d'acord per trobar una nova data.

Les dues darreres victòries semblen haver despertat el Bàsquet Girona. L'equip ha fet un pas endavant. Va guanyar a la pista del líder i, contra l'Osca, Sevillano, Logan i Rozitis van superar els 10 de valoració en una notable actuació col·lectiva. Tot i això, Marco avisa del perill d'un Lleida molt físic amb homes potents a la pintura com Buchanan i Bulic. «És un equip molta energia, molt agressiu, físic i que fa molts punts», destaca Marco que també té paraules per a l'entrenador dels del Segrià, Gustavo Aranzana. «És un tècnic molt bo i experimentat, que em va tenir a les seves ordres durant fprça anys», recorda. Marco insta tothom a pensar només «en el Lleida» i no mirar què podria passar si l'equip guanya avui. «Fins que no quedin poques jornades per acabar la primera fase no hem de pensar en serem. Ja veurem on és el nostre límit», assegura el badaloní.

D'altra banda, el d'avui serà el darrer partit de Dani Garcia amb l'equip. El base jugava a Fontajau cedit pel Baxi Manresa, que ha decidit recuperar-lo per competir a l'ACB. Fins ara, Dani Garcia ha signat una mitjana de 5,4 punts, 3,1 assistències i 2,3 rebots per partit a Fontajau i s'havia convertit en un jugador important per a Marco. Caldrà veure si el Bàsquet Girona li busca un relleu quan es confirmi la seva sortida. Garcia segueix els passos d'Aleix Font, que ja va ser recuperat fa unes setmanes pel Casademont Saragossa, que també el tenia cedit a Girona.