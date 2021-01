Les ganes del garrotxí Dorca (Cornellà) de jugar contra el Barça a la Copa

El garrotxí Albert Dorca (Olot, 1982) és un dels jugadors importants del Cornellà, el club de Segona B que ha donat la campanada eliminant l'Atlètic a la Copa del Rei i que aquest dijous rebrà el Barça en l'últim duel dels setzens de final.

Per a Dorca, que va jugar quatre anys en les categories inferiors del Barça, al juvenil A i dos al filial, coincidint amb jugadors com Andrés Iniesta, Víctor Valdés, Sergio García o Joan Verdú, serà un partit especial. I és que ara, amb 38 anys, i sent el tercer jugador amb més partits de la història a Segona Divisió (amb 418, només és superat per Nino i Quique Martín), el migcampista s'enfrontarà per primera vegada al conjunt blaugrana.

"Estem centrats en la Lliga perquè és el que ens dona de menjar. La Copa és una experiència molt bonica per a nosaltres, però sabem que en algun moment ens eliminaran i la Lliga és la nostra gran prioritat. Però, alhora, ho donarem tot per intentar seguir gaudint d'aquesta competició", explica Dorca en una entrevista a EFE.

Segons el garrotxí, eliminar a l'Atlètic "va ser el millor regal de Reis de la meva vida, sobretot per haver guanyat merescudament". "És una gesta brutal que ens acompanyarà tota la vida i que recordarem sempre amb moltíssim orgull. Abans de començar penses que serà molt difícil aguantar, però quan la pilota comença a rodar entens que al final, en essència, ets onze contra onze i t'oblides de qui tens al davant", diu.

Veure's les cares amb el Barça "serà molt complicat, moltíssim, i el més normal és que perdem, però sortirem a guanyar, i passi el que passi ningú podrà treure'ns haver arribat fins a aquí. És difícil, sí, però per què no? És improbable, sí, però no és impossible". Dorca comenta que el conjunt blaugrana està "en creixement. Els ha costat treure resultats fins ara, però jo, que tracto de veure tots els partits perquè aquí vaig viure anys molt bonics i perquè sempre he estat del Barça, crec que a la que les coses els surtin una mica bé tornarà a ser el Barça de sempre. Hi ha hagut molts canvis aquest any, però els jugadors es van adaptant i cada vegada s'està veient un joc millor".

"En el futbol, com en la vida, la gent ha de tenir paciència i comprendre que les coses no es construeixen d'un dia per l'altre, que els jugadors són persones que necessiten temps per encaixar els canvis i que, afortunadament, no és tot tan fàcil i tan matemàtic com dir: "tenim grans jugadors, tenim un bon equip". És tot part d'un procés, i estan en el bon camí. I tenint Messi, que continua sent determinant en tots, tots, els aspectes del joc, tot és molt més fàcil. Tant de bo els vagi bé aquesta temporada. A partir d'aquest dijous", afegeix.